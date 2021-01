Durch die vielen Gerüchte um eine verbesserte Nintendo Switch hat sich der Name "Nintendo Switch Pro" etabliert. Wie die neue Konsole aber wirklich heißen wird, falls sie denn kommt, ist aber unklar. Wie wäre es mit zum Beispiel mit "Super Switch"? Immerhin taucht dieser Name nicht zum ersten Mal auf, wenn es um das neue Switch-Modell geht (via WccfTech).

Super Switch statt Switch Pro

Nachdem sich der Name Nintendo Switch Pro schon in vielen Köpfen eingebrannt haben dürfte, müssen wir uns vielleicht irgendwann umgewöhnen. Geht es nach dem brasilianischen Journalisten, Leaker und Twitter-User phluttilippe, hört die Konsole auf den Namen Super Switch.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie glaubwürdig ist der Name Super Switch?

Ob nun Arbeitstitel oder finaler Produktname, letztendlich handelt es sich hier nur um ein Gerücht. Allerdings dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass der Journalist bereits in der Vergangenheit richtige Voraussagen bezüglich Nintendo gemacht hat. Beispielsweise sagte er die Bowser's Fury-Erweiterung zu Super Mario 3D World noch vor der Ankündigung richtig voraus.

Außerdem ist phluttilippe nicht der Erste, der den Namen Super Switch verwendet. Bereits im Oktober 2020 tauchte dieser Name durch den Leaker Tyler McVicker auf:

Link zum Twitter-Inhalt

Weitere Gerüchte rund um die Nintendo Switch Pro

Welchen Namen die Konsolen am Ende auch haben könnte, die verbesserte Switch selbst ist nach wie vor ebenfalls nur ein Gerücht, wenn auch kein kleines. Immer wieder gibt es Leaks und Meinungen von Insider und Analysten:

Super Switch passt nicht? Wir haben Alternativen

Aufgrund dieser Nachricht kam in der GamePro-Redaktion die Diskussion über alternative Namen auf. Super Switch klang uns ein wenig zu suspekt, weshalb wir unserer Fantasie freien lauf ließen und eigene (mehr oder weniger ernsthafte) Vorschläge gesammelt haben, wie Nintendo die verbesserte Switch nennen könnte:

New Nintendo Switch XL

Super Switch Entertainment System

Nintendo Switch Advance

Switch 4000

Nintendo Series N

Nintendo S-Wii-tch

Nintendo Switch Deluxe alias Nintendo Switch DX

Nintendon't Move (für eine rein stationäre Konsole)

Nintendo Switch Ultra

Nintendo SwitchBoy

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was glaubt ihr, wie wird die Nintendo Switch Pro am Ende wirklich heißen? Habt ihr noch andere (ernst gemeinte und/oder weniger ernst gemeinte) Namensvorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!