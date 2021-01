Kommt 2021 eine Nintendo Switch Pro? Das sagen Analysten dazu

Dass Nintendo an einer Art Switch Pro arbeitet, wird schon länger gemutmaßt. Die Gerüchte halten sich hartnäckig und es sah immer wieder so aus, als würden sich die Hinweise verdichten. In einem Sammel-Bericht geben nun drei renommierte Marktanalysten ihre Einschätzung zu dem Thema ab und liegen dabei zum Teil überraschend weit auseinander.

Switch Pro: Nintendo könnte neue Konsole schon dieses Jahr veröffentlichen

Dass Nintendo die Switch in irgendeiner Form nochmal überarbeiten und neu veröffentlichen wird, nehmen sowohl Michael Pachter als auch Serkan Toto und David Cole an. Nur wie genau diese Überarbeitung dann aussehen wird, was das bedeutet und wann sie auf den Markt kommen könnte, darüber herrscht keine Einigkeit.

David Cole von DFC Intelligence glaubt zum Beispiel nicht unbedingt, dass eine Switch Pro noch 2021 auf den Markt kommen wird. Nintendo werde wohl eher keine richtig große neue Konsole veröffentlichen, die sogar 4K-Auflösungen darstellt.

Eventuell könnte die Switch aber in kleineren Details überarbeitet werden. Nintendo habe dahingehend keine Eile und stehe auch nicht unter Zugzwang, eine richtige Switch Pro sollte also eher nicht allzu bald erwartet werden.

Nintendo brauche keine Neuaflage der Switch. Nichtsdestotrotz wirke es wahrscheinlich, dass die aktuelle Switch-Version entweder drastisch im Preis gesenkt oder komplett durch eine neue Fassung ersetzt wird. Zusätzlich könnte die Switch Lite zum Release einer Pro-Version deutlich günstiger werden.

Zusätzlich geht Serkan Toto davon aus, dass die neue Switch gemeinsam mit einem großen Blockbuster auf den Markt kommen könnte. Die Switch Lite erschien mit einem neuen Zelda, die normale erste Fassung der Konsole ebenfalls. Möglicherweise bekommen wir Ende 2021 also nicht nur eine neue Switch, sondern auch noch ein neues Zelda.

Wie denkt ihr über eine Switch Pro: Wollt ihr eine und was glaubt ihr, wann sie kommen könnte?