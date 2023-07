Nintendo Switch mit Ring Fit Adventure: Schnappt euch das Bundle jetzt dank Gutschein günstig wie nie

Das Switch-Bundle mit Ring Fit Adventure gibt's jetzt durch einen Ebay-Gutschein zum Bestpreis.

Bei Ebay könnt ihr gerade 10 Prozent (bis maximal 50€) Extra-Rabatt auf zahlreiche Technikprodukte bekommen, wenn ihr den Code TECHNIKSALE verwendet. Das führt in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen, beispielsweise beim Bundle mit der Nintendo Switch und Ring Fit Adventure. Dieses kostet nun nur noch 280,80€, laut Vergleichsplattformen war es noch nie günstiger zu haben.

Das beliebte Fitness-Spiel Ring Fit Adventure, das mit einem Beingurt und dem namensgebenden Trainings-Ring ausgeliefert wird, ist sehr preisstabil und kostet nach Angaben von Idealo gerade einzeln mindestens 58,95€. Zieht man diesen Betrag von Gesamtpreis ab, bleiben für die Konsole also nur noch schlappe 221,85€.

1:25 Ring Fit Adventure - Trailer: Gratis-Update bringt Musik-Feature

Nintendo Switch: Weitere Versionen im Ebay-Angebot

Wenn ihr an Ring Fit Adventure kein Interesse habt, könnt ihr euch die Nintendo Switch auch noch in einer ganzen Reihe anderer Versionen günstig bei Ebay sichern. Zum Teil sind allerdings nur noch wenige Exemplare verfügbar, ihr solltet also besser schnell sein. Hier ein paar Beispiele:

Wer ist der Händler?

Bei dem Anbieter handelt es sich in allen genannten Fällen um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren im Geschäft ist und häufiger Konsolen günstig verkauft. In den Rezensionen auf Ebay schneidet er derzeit zu 98,6 Prozent positiv ab.

Ebay Technik-Gutschein: PS5, 4K-TVs und mehr

Auch die PS5 und die Xbox Series X sind unter den Angeboten der Ebay-Aktion.

Neben der Nintendo Switch gilt der Ebay-Gutschein TECHNIKSALE natürlich noch für viele weitere Technik-Angebote. Beispielsweise könnt ihr durch ihn auch andere Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X oder 4K-Smart-TVs, Handys und Laptops günstiger bekommen. Der Gutschein ist noch bis zum 19. Juli gültig, einzelne Angebot könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

