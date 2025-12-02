  • Anzeige

Switch-Rollenspielhit günstig wie nie: Eines der schönsten Fantasy-Abenteuer, das die Konsole zu bieten hat, gibt's jetzt im Top-Angebot!

Jetzt könnt ihr euch ein großes, exklusives Fantasy-Rollenspiel für Nintendo Switch zum besten Preis aller Zeiten sichern. Den Exklusivhit gibt's gerade 67% günstiger im Sonderangebot.

02.12.2025 | 11:33 Uhr


Dieses toll inszenierte Taktik-Rollenspiel für Nintendo Switch gibts jetzt zum Top-Preis. Dieses toll inszenierte Taktik-Rollenspiel für Nintendo Switch gibt's jetzt zum Top-Preis.

Jetzt könnt ihr euch ein großes Fantasy-Rollenspiel für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis sichern: Für den Exklusivhit, den ihr auf keiner anderen Plattform bekommt, bezahlt ihr bei Otto aktuell nur noch 19,99€ statt 59,99€ (UVP).

Video starten 3:10 Fire Emblem Engage: Trailer zum neuen Teil der legendären Taktik-Rollenspiel-Reihe an

Es geht hier um das Taktik-Rollenspiel Fire Emblem Engage, den 2023 erschienenen Nachfolger von Fire Emblem: Three Houses, der allerdings eine ganz neue Geschichte mit neuen Charakteren erzählt. Diesmal schlüpft ihr in die Rolle des sogenannten Wyrmgottes Alear, der aus seinem tausendjährigen Schlaf erwacht, um den Kampf gegen den Dämonendrachen Sombron aufzunehmen.

Das tut Alear allerdings nicht alleine, sondern indem er Truppen und Helden um sich sammelt, die mit ihm in die Schlacht ziehen. Mithilfe der Emblem-Ringe kann er sogar legendäre Helden heraufbeschwören, bei denen es sich um Figuren aus früheren Fire-Emblem-Spielen handelt. Auf diese Weise kehren dann doch ein paar Charaktere aus Three Houses wieder zurück.

Vor allem in den Story-Sequenzen, bei der Inszenierung von Attacken und der Erkundung der Schauplätze ist Fire Emblem Engage wunderschön. Vor allem in den Story-Sequenzen, bei der Inszenierung von Attacken und der Erkundung der Schauplätze ist Fire Emblem Engage wunderschön.

Die größte Stärke von Fire Emblem Engage ist das Gameplay: Wie üblich in der Reihe bekommt ihr anspruchsvolle Rundentaktik geboten. Nicht nur müsst ihr dabei die Spezialfähigkeiten all eurer Helden und Einheiten klug ausnutzen, ihr müsst auch stets die Vor- und Nachteile verschiedener Waffengattungen im Blick behalten, die nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip mal mehr und mal weniger effektiv gegen andere Waffen sind.

Daneben kann Fire Emblem Engage auch durch seine hervorragende Präsentation punkten. Zwar verbringt ihr einen Teil des Spiels in einer eher schlichten und dafür übersichtlichen Top-Down-Perspektive. Bei der Inszenierung von Angriffen wird jedoch ins Schlachtgeschehen hineingezoomt und ihr bekommt tolle Animationen und spektakuläre Effekte geboten. Außerhalb der Gefechte könnt ihr zudem die bildhübschen Schauplätze in der Third-Person-Perspektive erkunden.

Hinzu kommen noch die aufwendigen Anime-Zwischensequenzen, mit denen die (allerdings manchmal etwas klischeehafte) Geschichte in Szene gesetzt wird. Übrigens wird euch auch mehr als genug Umfang geboten: Etwa 40 bis 70 Stunden dürftet ihr mit eurer epischen Heldenreise beschäftigt sein. Die 19,99€ im aktuellen Angebot lohnen sich da auf jeden Fall.

