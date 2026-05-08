Glückspilz durchwühlt Grabbelkiste mit Hot Wheels und findet gleich 3 super seltene Autos - eines ist 150 Euro wert

Super Treasure Hunts gehören zu den seltensten und entsprechend wertvollsten Hot Wheels-Sondereditionen überhaupt. Ein Exemplar davon zu finden, erfordert schon großes Glück. Ein Sammler hat tatsächlich gleich drei auf einmal erwischt.
Drei seltene Hot Wheels in einer Kiste
Was viele vermutlich gar nicht wissen, ist, dass es teilweise große Unterschiede zwischen den eigentlich gleichen Hot Wheels-Autos gibt. Manche Modelle gibt es nämlich auch als besonders seltene Sondereditionen, die "Treasure Hunt" und "Super Treasure Hunt" genannt werden.
Unter Sammler*innen sind diese Sondereditionen natürlich extrem nachgefragt und werden teilweise für das Vielfache des Kaufpreises gehandelt. Oft lohnt es sich, schon ganz früh in Läden zu gehen, weil die Autos sonst schnell vergriffen sind.
Eine ordentliche Portion Glück gehört natürlich trotzdem dazu und der Reddit-User "DanF2886" dürfte sein Glück zumindest vorerst aufgebraucht haben. Wie er in einem Post zeigt, hat er nämlich gleich drei "Super Treasure Hunts" auf einmal gefunden.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Der User hat dabei in einer Wühlkiste gleich drei Exemplare des "Honda Civic Custom" aus der 2026er-Serie von Super Treasure Hunts gefunden. Dass es sich um besondere Exemplare handelt, ist an den Farben und an der kleinen "Super TH"-Aufschrift auf den Autos zu erkennen.
Wie gut dieser Fund ist, zeigt etwa ein Blick auf eBay. Dort wurde exakt dieses Modell zuletzt für bis zu 150 Euro verkauft. Die drei Autos haben zusammen also einen geschätzten Wert von knapp 400 bis 450 Euro.
In den Kommentaren mischen sich Glückwünsche und Neid. Wie bei allen Sammlerhobbys gibt es eben auch viele Leute, die nie so ein Glück haben, auch wenn sie noch so oft danach suchen. Es wird zudem diskutiert, ob es nicht angebracht wäre, nur eines zu kaufen, wenn man so ein Glück hat.
Natürlich kämen mehr Leute in den Genuss solcher Autos, wenn jede*r nur eines mitnehmen würde. Gleichzeitig ist es natürlich auch das gute Recht des Users, die drei Autos zu kaufen, immerhin ist die ganze Kiste voll mit Fahrzeugen. Richtig und Falsch sind also wie so oft nicht so leicht zu benennen.
Wie steht ihr dazu? Nehmen, was man kriegen kann, oder doch anderen eine Freude machen?
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