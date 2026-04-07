Re:Zero Season 4: Wann kommt Episode 1? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und was bisher passiert ist

Wir fassen euch zusammen, wann und wo es die neuesten Episoden der vierten Season von Re:Zero zu sehen gibt.

Myki Trieu
07.04.2026 | 07:05 Uhr

In der vierten Staffel wird Subaru das Gesicht von Emilia womöglich nicht mehr wiedererkennen. (© Tappei Nagatsuki, Shosetsuka ni Naro Re:Zero Parners, White Fox) In der vierten Staffel wird Subaru das Gesicht von Emilia womöglich nicht mehr wiedererkennen. (© Tappei Nagatsuki, Shosetsuka ni Naro / Re:Zero Parners, White Fox)

Im April startet die vierte Staffel des beliebten Isekai- und Dark Fantasy-Animes Re:Zero und Fans können Subaru und Co. weiter bei ihren Abenteuern und ihrer Suche nach dem Ursprung der Hexen begleiten.

Damit ihr den Einstieg und sämtliche neuen Episoden der kommenden Staffel des Animes nicht verpasst, erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum Release der neuesten Folgen in den nächsten Abschnitten.

Release und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Re:Zero Season 4?

  • Release: 08. April 2026
  • Uhrzeit: voraussichtlich wieder um 16:30 Uhr Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro

Die genaue Sendezeit der vierten Staffel von Re:Zero - Starting Life in Another World - ist noch nicht bekannt, aber wir gehen davon aus, dass die neuen Anime-Folgen zu den gleichen Uhrzeiten erscheinen werden, wie in den vorherigen Staffeln.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zur vierten Staffel von Re:Zero anschauen:

Worum es in Re:Zero geht

Re:Zero − Starting Life in Another World erzählt die Geschichte von Subaru Natsuki, einem zurückgezogenen jungen Mann, der plötzlich ohne ersichtlichen Grund in einer Fantasy-Welt beschworen wird. 

Dort trifft er auf die Halb-Elfin Emilia und beschließt, sie bei ihrer Kandidatur zur Herrscherin des Königreichs Lugunica zu unterstützen.

Doch kurz nach ihrem Kennenlernen wird Subaru ermordet – nur um wenig später wieder lebendig aufzuwachen und herauszufinden, dass er sich einige Stunden vor seinem Tod befindet. Schnell wird klar: Jedes Mal, wenn er stirbt, wird er in der Zeit zurückgesetzt.

Die Geschichte dreht sich somit um Subarus wiederholte Tode und qualvolle Erinnerungen an dessen Ableben, während er versucht, Emilia zu beschützen sowie die Täter*innen hinter seiner Tortur zu finden und dabei nicht selbst den Verstand zu verlieren.

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Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

In Staffel 3 begaben sich Emilia, Subaru und Co. nach dem Heiligtum in der Wasserstadt Priestella, wo sie Bekanntschaft mit gefährlichen Sünden-Erzbischöfen*innen des Hexen-Kults machen mussten.

Gleich mehrere von den Bischöfen*innen hatten es auf Emilia und Co. abgesehen und hegten die Absicht, Emilia zu entführen – etwas, das Subaru auf keinen Fall zulassen wollte. Es kam zu brutalen Kämpfen zwischen den Parteien, wo Subaru seine Fähigkeit “Rückkehr durch den Tod” mehrmals einsetzen musste, um den Kult zu bekämpfen.

Staffel 4 knüpft direkt an die Ereignisse der dritten Season an und setzt die Abenteuer von Subaru und seinen Freund*innen fort. Um den Ursprung der Hexen zu erfahren, reist die Gruppe nach den Ereignissen in Priestella zum Pleidas-Wachturm.

Dabei stehen Subarus mentale Belastung und psychologischer Kampf mit sich selbst im Vordergrund, denn der Protagonist verliert im Laufe der Geschichte sein Gedächtnis und verliert dadurch fast seinen Verstand.

Freut ihr euch auf die vierte Staffel von Re:Zero und welcher Re:Zero-Charakter ist euer absoluter Liebling?

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