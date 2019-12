Syphon Filter - Entwickler-Tweet schürt Hoffnungen auf Serien-Revival

Zwölf Jahre ist es her, dass der letzte Teil der Syphon Filter-Serie auf der PlayStation Portable erschien. Seitdem ist es ruhig geworden um die Spionagespiel-Serie von Sony Bend und Eidetic. Gerüchte um ein Revival gab es schon häufiger, jetzt sind sie erneut ein wenig hochgekocht.

Der Grund: Einer der Autoren der Serie postete am Wochenende ein Bild eines Magazinartikels auf Twitter, in dem es um PlayStation-Serien geht, von denen sich ein Comeback gewünscht wird. John Garvin, so der Name des Writers, schrieb dazu:

"Hey, guckt euch das mal an!"

Und ergänzte den Hashtag #syphonfilter.

Und natürlich vermuteten viele Fans bereits einen Hinweis auf ein Serien-Revival von Syphon Filter. Wobei hier sicherlich auch der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Denn Sony Bend dürfte sich aktuell um den Nachfolger zu Days Gone kümmern.

Was aber nicht bedeutet, dass ein neues Syphon Filter nicht möglicherweise ein zweites Projekt sein könnte...

Wünscht ihr euch euch ein Syphon Filter-Revival?