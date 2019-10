Days Gone 2 in Arbeit? Vorproduktion an geheimen Projekt gestartet

Mit Days Gone ist Entwickler Sony Bend im April diesen Jahres ein Erfolg gelungen, den viele bei der Vorgeschichte des Spiels samt seiner langen und teils problematischen Entwicklungszeit nicht für möglich gehalten hätten.

Zwar hatte das Spiel in puncto Technik zum Release noch reichlich Nachholbedarf, speziell die offene Spielwelt und das actiongeladene Gameplay haben jedoch uns und auch große Teile der GamePro-Community begeistert.

Arbeit an neuem Spiel hat begonnen

Wie Entwickler Jeremy Vickery, der hauptverantwortlich für die Lichteffekte war, auf seinem LinkedIn-Profil jetzt bekanntgab, ist das neue Spiel von Sony Bend bereits in der Mache. So gibt er im Punkt "Berufserfahrung" an:

"Ich habe das Licht-Team in Days Gone angeführt und befinde mich aktuell in der Vorproduktion für unser neues Spiel."

Der Fakt, dass Sony Bend bereits am kommenden Spiel arbeitet, sollte beim großen kommerziellen Erfolg des Action-Adventures niemanden verwundern. Auch wurden vor wenigen Monaten bereits Entwickler für ein neues AAA-Projekt gesucht. Es stellt sich jedoch die Frage, welches Spiel gemeint ist.

Kommt Days Gone 2?

Zwar ist eine gänzlich neue IP der Entwickler nicht ausgeschlossen und auch besteht die Möglichkeit, dass wir ein nicht vorhersehbares kleines Projekt - ähnlich Deraciné bei From Software - präsentiert bekommen, am wahrscheinlichsten sind jedoch zwei Optionen:

Days Gone 2: Es müsste schon mit dem Teufel zugehen oder Bend in eine große Schaffenskrise rutschen, wenn wir keinen Nachfolger zu Deacons erstem Abenteuer erleben. Auch Publisher Sony wird den Erfolg des Erstlings gefreut haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass bereits an Days Gone 2 gearbeitet wird, ist daher extrem hoch.

Syphon Filter: Nein, die Rede ist hier nicht von einer eigenständigen Fortsetzung der Reihe, die wahrscheinlich nur noch wenigen Spielern im Gedächtnis ist, sondern vielmehr von einer Verschmelzung mit Days Gone.

Wir wir bereits berichteten, finden wir im Zombie-Adventure vermehrt Hinweise auf Bends Stealth-Klassiker, die um die Jahrtausendwende für PS1, PS2 und PSP erschienen sind. Es wäre also durchaus möglich, dass die Entwickler den Schalter jetzt komplett umlegen und beide Geschichten miteinander verbinden. Cool wäre das auf jeden Fall.

Was meint ihr, an welchem Spiel arbeitet Bend aktuell?