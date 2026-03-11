Smartwatch-Geheimtipp aus China: Understatement in seiner schönsten Form!

Vom Smartphone-Riesen zum E-Auto-Pionier und jetzt hängt Xiaomi auch noch an meinem Handgelenk. Ich bin fest überzeugt: Die Smartwatches stehen der Konkurrenz in nichts nach.

Minh Tu Le
11.03.2026


Ich liebe meine Apple Watch, doch sie musste letztendlich doch für diese Xiaomi Smartwatch weichen. Ich liebe meine Apple Watch, doch sie musste letztendlich doch für diese Xiaomi Smartwatch weichen.

Ihr habt euch für ein wichtiges Meeting oder ein Date so richtig in Schale geschmissen, das Hemd sitzt perfekt, der Vibe stimmt zu hundert Prozent und dann fällt euer Blick auf euer Handgelenk. Da klebt dieses klobige, wild blinkende Stück Plastik, das euer komplettes Outfit mit Anlauf gegen die Wand fährt. Entweder man schnallt sich einen smarten Mini-Computer um oder man trägt eine klassische, schicke Uhr. Mit der kompakten Version der Xiaomi Watch S4 habe ich dieses lächerliche Versteckspiel nicht mehr.

Ein Design, dass für mich schöner ist als bei Apple

Das Gehäuse bei der Watch S4 ist aus Edelstahl gehämmert. Das hier ist kein billiges Gadget, wie man das bei dem Preis eigentlich erwartet.

Was ich persönlich noch liebe, ist die Krone. Die ist facettenreich geschliffen, das kennt man sonst echt nur von sündhaft teuren mechanischen Uhren. Wenn da das Licht im richtigen Winkel draufscheint, sieht das einfach unverschämt edel aus.

Dazu kommen noch die minimalistischen Bandhalter, da wirkt absolut nichts klobig oder protzig. Xiaomi hat es geschafft, diesen klassischen "Luxus-Vibe" mit modernster Technik zu kreuzen, ohne dass es aufgesetzt oder nach Möchtegern aussieht.

Viele Smartwatches konzentrieren sich nicht mehr auf die wichtigen Dinge, die man von so einer Uhr erwartet. Vieles ist nur noch mit Unnötigem überfüllt, doch nicht bei der Xiaomi Watch S4! Viele Smartwatches konzentrieren sich nicht mehr auf die wichtigen Dinge, die man von so einer Uhr erwartet. Vieles ist nur noch mit Unnötigem überfüllt, doch nicht bei der Xiaomi Watch S4!

Gesundheits-Check auf Apple-Niveau

Früher hab ich den fatalen Fehler gemacht und nachts um drei Symptome gegoogelt. Das endet ja meistens damit, dass man in irgendwelchen Horror-Foren landet und denkt, das letzte Stündlein sei angebrochen. Seitdem ich Smartwatches habe, mache ich das nicht mehr und die Xiaomi Watch S4 liefert euch Gesundheitsfakten, die wirklich präzise sind.

Ich habe die Daten mit meiner alten Apple Watch verglichen und die Abweichungen waren bei vielen Werten nur minimal. Euer Puls wird nonstop gecheckt und den Blutsauerstoff hat das Ding auch aufm Schirm.

Die Uhr brabbelt euch nicht nur stumpf was von verbrannten Kalorien vor, wie es bei den meisten Smartwatches in dieser Preisklasse der Fall ist. Sie zeigt euch auf, warum ihr nachts schlecht gepennt habt oder wieso ihr nach zwei Stockwerken Treppensteigen schnauft wie nach einem Halbmarathon. Sie beschönigt absolut nichts und genau für so einen ehrlichen Reality-Check sind Smartwatches so beliebt geworden.

Falls ihr es doch noch etwas ausgefallener haben wollt, die Xiaomi Watch S4 gibt es auch in der Rainbow Edition. Falls ihr es doch noch etwas ausgefallener haben wollt, die Xiaomi Watch S4 gibt es auch in der Rainbow Edition.

Ein Akku, der euren Stresspegel nach unten drückt

Smartwatch gekauft, zwei Tage gefeiert und danach hängt das Ding öfter am Ladekabel als an eurem Handgelenk. Diesen absoluten Abturner hatte ich bisher bei gefühlt jeder Smartwatch. Aber Xiaomis Flaggschiff macht das komplett anders.

Bei meiner Nutzung hält der Akku völlig tiefenentspannt bis zu 5 Tage durch. Selbst wenn ihr mal vergesst, sie zu laden: Jagt das Ding einfach für 5 Minuten an den Strom und ihr habt wieder Saft für zwei volle Tage. Das geht schneller als euer Wasserkocher braucht, um das Wasser für die Nudeln auf Temperatur zu bringen.

