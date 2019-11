GTA-Publisher lässt sich neue Marke schützen: Was ist "31st Union"?

Mit Trademarks ist das immer so eine Sache. Vor allem im Videospielbereich wimmelt es nur so vor Markenschutzanträgen jeder Couleur - aber ob da am Ende auch immer etwas draus wird, ist eine ganz andere Frage. Das neueste Gerücht in der Gerüchteküche hört auf den Namen "31st Union" und wurde vom Publisher Take Two eingereicht.

Viel mehr als das wissen wir allerdings nicht.

31st Union - Take-Two reicht neues Trademark ein

Was wir aber wissen ist, dass 31st Union definitiv als im Kontext Videospiel eingereicht wurde. Genauer gesagt als "computer and video game programs and software". Das Trademark selbst stammt schon vom 2. Oktober 2019, wurde aber erst jetzt entdeckt.

Als Markenbesitzer wird Take-Two Interactive Software angegeben, also der Publisher, der auch die Vertriebsrechte an den Rockstar-IPs GTA und Red Dead Redemption hält. Gerade erst gestern berichteten wir davon, dass Rockstar North aktuell nach Mitarbeitern sucht, die bei der Arbeit an "großen Open World-Spielen" für Next Gen helfen sollen.

Es kann alles mögliche sein: Allerdings gibt es auch weitere Teams unter die erweiterte Schirmherrschaft von Take-Two fallen. Sowohl Gearbox Software (Borderlands 3) als auch Hangar 13 (Mafia 3) würden hier in Frage kommen. Für was genau "31st Union" stehen könnte, ist aber unklar.

Ich persönlich muss an eine militärische Abteilung denken, was unter Umständen zum auf Eis liegenden Brothers in Arms-Franchise von Gearbox passen könnte. So oder so ist das Trademark keine Bestätigung dafür, dass Take-Two tatsächlich an einem Projekt mit diesem Namen arbeitet.