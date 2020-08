Talk: PS5 & Xbox Series X - Der seltsamste Konsolen-Launch aller Zeiten?

In diesem Jahr ist es mal wieder soweit. Mit der PS5 und der Xbox Series X steht uns eine neue Konsolengeneration ins Haus und sorgt bei vielen Spieler*innen für eine Menge Vorfreude. Aber trotzdem fühlt sich in diesem Jahr alles ein wenig anders - irgendwie seltsam - an.

Und das hat vielfältige Gründe. Welche genau, darüber haben im Rahmen unseres Livestreaming-Programms zur gamescom 2020 gesprochen. In der Gesprächsrunde sind vertreten:

Ann-Kathrin Kuhls, Moderatorin

Human Nagafi, Unternehmens- und Strategieberater

Tobias Veltin, Redakteur GamePro

In einer knappen halben Stunde geht es unter anderem um die außergewöhnlichen Umstände in diesem Jahr, warum die beiden Hersteller ihre Infos nur häppchenweise veröffentlichen und die grundlegenden Strategien von Sony und Microsoft. Das komplette Talk-Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wir begleiten als Medienpartner die digitale gamescom unter anderem mit unserer Messeberichterstattung auf der Website und sind auch beim umfangreichen Streaming-Programm dabei.

