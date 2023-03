Tchia: Gabys Schatzkarte - Alle 21 Truhen und wo ihr sie findet

Mit unserem Guide findet ihr alle 21 Schätze auf den Schatzkarteb,

Tchia schickt euch im Laufe des Spiels auf eine lange Schatzsuche bei der ihr nicht nur neue Klamotten und mehr Schatzkarten findet, sondern auch die Hintergrundgeschichte des Spiels erfahrt. Wir zeigen euch im Folgenden alle 21 Fundorte mitsamt Tipps, wie ihr die Schätze am schnellsten findet.

Inhaltsverzeichnis, um schneller zu den Schätzen zu kommen:

So gelingt euch die Schatzsuche am schnellsten

Insgesamt 21 Schatzkarten bietet Tchia, dessen Schätze auf der gesamten Insel verteilt sind. Für jede davon bekommt ihr einen visuellen Hinweis, der ungefähr zeigt, wo auf der Welt ihr suchen müsst. Mal sind die Hinweise offensichtlich, andere verbergen sich hinter kleinen Rätseln.

Wie öffnet ihr die Schätze? Ganz unterschiedlich, denn die Schätze können sich hinter Hindernissen dieser drei Arten befinden, die das Spiel immer wieder kombiniert:

Explosion : Ihr braucht einen Gegenstand, der explodieren kann, um Wände aufzusprengen.

: Ihr braucht einen Gegenstand, der explodieren kann, um Wände aufzusprengen. Graben : Ihr müsst per Seelensprung ein Tier bessessen, wie einen Hund oder ein Schwein, und mit diesem dann an der richtigen Stelle den Schatz ausgraben.

: Ihr müsst per Seelensprung ein Tier bessessen, wie einen Hund oder ein Schwein, und mit diesem dann an der richtigen Stelle den Schatz ausgraben. Kneifen: Krabben haben die spezielle Fähigkeit, dass sie mit ihren Scheren kneifen können. Nutzt diese, um die Schätze von Ketten zu befreien.

1:24 Tchia - Neuer Trailer zeigt Kostüme, Masken und Items aus dem Open-World-Abenteuer

Eine Taschenlampe für die düsteren Höhlen kann von Vorteil sein, um genug zu sehen, diese ist aber nicht zwingend notwendig. Die meiste Zeit ist genug erkennbar, da Fackeln die Höhlen ausleuchten.

Das sind die Belohnungen in den Kisten:

Ein Ausrüstungsgegenstand oder eine große Ausdauerfrucht

oder eine Eine neue Schatzkarte misamt farbigen Schlüssel

misamt Eine Notiz, die die Hintergrundgeschichte erklärt

Stürzt euch nicht zu früh auf die Schatzsuche! Bevor ihr die Schatzkarten abarbeitet, solltet ihr zunächst alle Seelenmelodien freischalten, die ihr auf und um den Inseln Madra Nöj und Ija Nöj finden könnt. Mit diesen habt ihr immer direkten Zugriff auf die wichtigsten Fähigkeiten, um die Schätze zu erhalten. Falls ihr vorab wissen wollt, welche Melodien wichtig sind, hier ein Spoiler-Bild:

Zum Anschauen anklicken Mit diesen Songs erleichtert ihr euch die Schatzsuche enorm.

Alle Fundorte der 21 Schatzkarten

Habt ihr diese Hinweise beachtet, dann kann euch bei der Jagd nach Schätzen nichts mehr aufhalten. Und wenn ihr doch Probleme haben solltet, dann findet ihr im Folgenden alle Fundorte der einzelnen Schatzkarten sortiert nach den Schlüssel-Farben.

Hinweis: Bei vier der 21 Schätze fehlt uns die Schatzkarte, aber trotzdem haben wir für euch auch ohne diese die Standorte der Schätze anhand der Karte im Spiel.

Gabys Schatzkarte

Ort : Ija Nöj, Dopwa

: Ija Nöj, Dopwa Benötigte Fähigkeiten : keine

: keine Belohnung: Maske mit Tuch, roter Schlüssel

Schatzkarte mit rotem Schlüssel

Ort : Ija Nöj, Dopwa

: Ija Nöj, Dopwa Benötigte Fähigkeiten : keine

: keine Belohnung: Handlanger-Weste, orangefarbener Schlüssel

Schatzkarte mit orangefarbenem Schlüssel

Ort : Ija, Nöj, Hua

: Ija, Nöj, Hua Benötigte Fähigkeiten : keine

: keine Belohnung: Vintage-Oberteil, gelber Schlüssel

Schatzkarte mit gelbem Schlüssel

Ort : Ija, Nöj, Hua

: Ija, Nöj, Hua Benötigte Fähigkeiten : keine

: keine Belohnung: Große Ausdauerfrucht, hellgrüner Schlüssel

Besonderheit: Verpasst bei dieser Schatzkarte innerhalb der Höhle nicht die Steine zum Balancieren. Mit diesen erhaltet ihr nämlich die Fähigkeit für eine kurze Zeit unendlich Luft unter Wasser zu haben, was euch im Laufe des Spiels helfen wird.

Schatzkarte mit hellgrünem Schlüssel

Ort :Ija Nöj, Dok

:Ija Nöj, Dok Benötigte Fähigkeiten : Explosion

: Explosion Belohnung: Maske mit Federn, dunkelgrüner Schlüssel

Schatzkarte mit dunkelgrünem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, Xupi Atü

: Madra Nöj, Xupi Atü Benötigte Fähigkeiten : keine

: keine Belohnung: Handlanger-Hose, türkisfarbener Schlüssel

Schatzkarte mit türkisfarbenem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, Ita

: Madra Nöj, Ita Benötigte Fähigkeiten : Graben

: Graben Belohnung: Vintage-Hose, hellblauer Schlüssel

Schatzkarte mit hellblauem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, zwischen Pwärä Nyää und Pwärä Bere

: Madra Nöj, zwischen Pwärä Nyää und Pwärä Bere Benötigte Fähigkeiten : Explosion + Kneifen

: Explosion + Kneifen Belohnung: große Ausdauerkraft, dunkelblauer Schlüssel

Schatzkarte mit dunkelblauem Schlüssel

Ort : Ija Nöj, Sei

: Ija Nöj, Sei Benötigte Fähigkeiten : Graben

: Graben Belohnung: Maske mit Kokosfasern, lilafarbener Schlüssel

Schatzkarte mit lilafarbenem Schlüssel

Ort : Ija Nöj, Jawe Do

: Ija Nöj, Jawe Do Benötigte Fähigkeiten : Kneifen

: Kneifen Belohnung: Handlanger-Sturmhaube, rosa Schlüssel

Schatzkarte mit rosa Schlüssel

Ort : Ija Nöj, Leböö Hau

: Ija Nöj, Leböö Hau Benötigte Fähigkeiten : Explosion + Graben

: Explosion + Graben Belohnung: Vintage-Stirnband, magentafarbener Schlüssel

Schatzkarte mit magentafarbenem Schlüssel

Ort : Schiffswrack

: Schiffswrack Benötigte Fähigkeiten : Kneifen

: Kneifen Belohnung: große Ausdauerfrucht, schwarzer Schlüssel

Schatzkarte mit schwarzem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, Ecele

: Madra Nöj, Ecele Benötigte Fähigkeiten : Graben, Kneifen

: Graben, Kneifen Belohnung: Maske mit Seil, weißer Schlüssel

Schatzkarte mit weißem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, Puru Mii

: Madra Nöj, Puru Mii Benötigte Fähigkeiten : Explosion

: Explosion Belohnung: Bemalung “Spinne”, rot gestreifter Schlüssel

Schatzkarte mit rot gestreiftem Schlüssel

Ort :Madra Nöj, Hunye

:Madra Nöj, Hunye Benötigte Fähigkeiten : Kneifen

: Kneifen Belohnung: Vintage-Armbänder, gelb gestreifter Schlüssel

Schatzkarte mit gelb gestreiftem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, westlich von Tru Tim

: Madra Nöj, westlich von Tru Tim Benötigte Fähigkeiten : Explosion + Graben + Kneifen

: Explosion + Graben + Kneifen Belohnung: große Ausdauerfrucht, rosa gepunkteter Schlüssel

Schatzkarte mit rosa gepunktetem Schlüssel

Ort : Madra Nöj, Xupi Nüü

: Madra Nöj, Xupi Nüü Benötigte Fähigkeiten : Graben + Kneifen

: Graben + Kneifen Belohnung: Stoff-Spinnenlogo, grün gepunkteter Schlüssel

Achtung Spoiler: Ab diesem Punkt könnt ihr die folgenden Schatzkarten erst ab beziehungsweise nach Kapitel 5 finden.

Schatzkarte mit grün gepunktetem Schlüssel

Ort : Ieji Sinöe

: Ieji Sinöe Benötigte Fähigkeiten : Explosion + Graben

: Explosion + Graben Belohnung: Ajuju-Kiste, bronzefarbener Schlüssel

Schatzkarte mit bronzefarbenem Schlüssel

Ort : Ieji Sinöe

: Ieji Sinöe Benötigte Fähigkeiten : Explosion + Kneifen

: Explosion + Kneifen Belohnung: Ajuju-Ukulele

Schatzkarte mit silbernem Schlüssel

Ort : Ija Nöj, Nordwestlich von Pwärä Dö

: Ija Nöj, Nordwestlich von Pwärä Dö Benötigte Fähigkeiten : Kneifen

: Kneifen Belohnung: Eulenkostüm, goldener Schlüssel

Schatzkarte mit goldenem Schlüssel

Ort : Umo, über Sandy Banks

: Umo, über Sandy Banks Benötigte Fähigkeiten : Graben + Kneifen

: Graben + Kneifen Belohnung: Eulenhut

Das sind alle Schatzkarten und Belohnungen, die ihr in Tchia finden könnt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

Tchia erschien am 21. März für PC, PS4 und PS5. Auf der PlayStation ist das Spiel teil von PS Plus Extra und PS Plus Premium. Seid ihr also aktive Mitglieder in eine der beiden Stufen, dann könnt ihr vom ersten Tag an, das Adventure herunterladen und auf euer Konsole genießen.

Welche Schatzkiste in Tchia hat euch besonders viel Nerven gekostet?