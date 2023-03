Tchia Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story des Open World-Hits

So lange braucht ihr, um Tchia durchzuspielen.

Das Open World-Inselabenteuer Tchia feiert am 21. März 2023 seinen Release und ist dabei sogar direkt Teil des PS Plus-Lineups für Extra und Premium im März 2023. Wie viel Zeit ihr zum Beenden der Story des PS4- und PS5-Spiels benötigt, verraten wir euch hier.

In dieser GamePro-Übersicht findet ihr übrigens alle neuen Bonus-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im März 2023:

Tchia - Spiellänge: So lange dauert das Abenteuer

Länge der Story: Zwischen 10 und 12 Stunden

Story + alle optionalen Aufgaben: Zwischen 15 und 20 Stunden

Die Story des Spiels fällt für ein Open World-Spiel vergleichsweise kurz aus, jedoch bietet der Titel etliche optionale Aufgaben: So könnt ihr euch nicht nur auf die Suche nach unzähligen Sammelobjekten wie zum Beispiel neue Kleidungsstücke für eure Heldin begeben, sondern auch vielerlei Nebenaktivitäten erledigen: Nehmt beispielsweise an Rennen teil, baut Steintürme, räumt feindliche Lager leer und vieles mehr.

Darüber hinaus bietet das Abenteuer viel Freiraum für entspanntes Erkunden: Dank Tchias Seelensprung-Fähigkeit könnt ihr nämlich fast jedes Tier oder jeden Gegenstand in der Open World übernehmen.

Schlüpft beispielsweise in die Rolle eines Haus und schwimmt durchs Meer oder ihr übernehmt eine Taube, macht die Lüfte unsicher und erleichtert euch auf Knopfdruck. Somit lebt der kleine Titel ähnlich wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild davon, dass ihr hier viele Dinge ausprobieren und euch kreativ austoben könnt.

Gameplay zu Tchia könnt ihr euch hier anschauen:

1:14 Tchia - Die Open World und ihre Möglichkeiten im Gameplay-Trailer

So gut ist Tchia

Unseren GamePro-Test zum Open World-Abenteuer samt Wertung lest ihr hier:

Tchia ist alles andere als ein herkömmliches Cozy Game, denn der niedliche Look täuscht: Hinter dem Inselabenteuer steckt ein Spiel voller Überraschungen, das nicht mit schwarzem Humor spart und uns deshalb mehrmals unerwartet zum Lachen bringt.

Wenn ihr also nach einem entspannten Open World-Titel voller kreativer Ideen und Überraschungsmomente sucht, dann seid ihr bei Tchia definitv an der richtigen Adresse.



Werdet ihr Tchia ebenfalls zocken?