Tekken 8 erscheint im Januar mit 32 Kämpfern und das sind sie

Hier findet ihr das komplette Roster von Tekken 8 zum Release am 26. Januar.

Bevor Tekken 8 am 26. Januar für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, wurde vor wenigen Tagen mit Reina die letzte der insgesamt 32 Kämpfer vorgestellt. Damit ihr euch vor Release einen Überblick verschaffen könnt, führen wir alle Fighter in alphabetischer Reihenfolge samt ihrer frischen Charakterbilder auf.

Erstes Gameplay der insgesamt 32 Kämpfer findet ihr übrigens auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Entwickler Bandai Namco in einer eigens erstellen Playlist.

Diese 32 Kämpfer sind zum Release in Tekken 8

Alisa Bosconovich

Asuka Kazama

Azucena Ortiz

Brian Fury

Claudio Serafino

Devil Jin

Emilie De Rochefort

Feng Wei

Hwoarang

Jack-8

Jin Kazama

Jun Kazama

Kazuja Mishima

King

Kuma

Lars Alexandersson

Lee Chaolan

Leo Kliesen

Leroy Smith

Ling Xiaoyu

Marshall Law

Nina Williams

Panda

Paul Phoenix

Raven

Reina

Sergei Dragunov

Shaheen

Steve Fox

Victor Chevalier

Yoshimitsu

Zafina

Das waren alle 32 Fighter, die es zum Release am 26. Januar ins Spiel schaffen.

Info: Weitere via DLC nachgereichte Charaktere führen wir euch nach Bekanntgabe hier im Artikel auf. Ihr seid hier also was das Roster von Tekken 8 anbelangt immer auf dem aktuellen Stand.

Das steckt in Tekken 8

1:59 Tekken 8: Erster Trailer enthüllt das Fighting Game mit Unreal Engine 5

Neben dem Multiplayer, steckt in Tekken 8 mit dem Arcade Quest-Modus wieder eine Einzelspielerkampagne, in der ihr allmählich die Grundkenntnisse des Unreal Engine 5-Spiels erlernen könnt. Was das Gameplay anbelangt, soll das sogenannte Heat System dafür sorgen, dass ihr in Kämpfen noch aggressiver und taktischer agieren könnt.

Zudem soll es laut Entwickler reichlich Anpassungsmöglichkeiten für die 32 Kämpfer geben und die Rückkehr von Tekken Ball, einer Art Kampf-Volleyball, das ihr vielleicht noch aus Tekken 3 kennt.

Welcher Kämpfer aus der langen Tekken-Historie ist euer Liebling und mit wem seid ihr nie so richtig warm geworden?