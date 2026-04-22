Ein echtes K.O.-Angebot: Sichert euch Tekken 8 jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis, bevor der Deal abläuft.

Einige meiner intensivsten Videospiel-Erinnerungen überhaupt stammen noch aus der Zeit, als wir nach der Schule vor der ersten PlayStation hockten und in Tekken 3 Backpfeifen verteilten. Später gab es noch ein paar Runden Tekken 6 auf der PSP während der Busfahrt, aber danach wurde es ruhig um den King of Iron Fist Tournament – zumindest für mich.

Mit Tekken 8 ist die Kult-Serie in der aktuellen Konsolen-Generation angekommen und was soll ich sagen? Der Sprung, den die Serie gemacht hat, ist einfach nur überwältigend. Falls ihr auch so lange raus seid wie ich, oder einfach nur auf ein verdammt gutes Angebot gewartet habt: Aktuell gibt es das Spiel bei Amazon deutlich günstiger.

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Autoplay

Wenn ich an Tekken 3 zurückdenke, sehe ich eckige Schultern und charmant gezeichnete, aber ziemlich detailarme Hintergründe vor meinem geistigen Auge. In Tekken 8 hingegen kriegt ihr ein Unreal-Engine 5-Grafikfeuerwerk der Extraklasse serviert, das euch die Kinnlade runterklappen lässt. Das Spiel wurde von Grund auf für die neue Hardware-Generation entwickelt, und das sieht man an jeder Ecke. Die Charaktermodelle sind so detailliert, dass man jeden Schweißtropfen und jede zuckende Muskelfaser sieht.

Besonders beeindruckend sind auch die 16 verschiedenen Kampfbühnen, die sich dynamisch verhalten und zerstörbar sind. Wenn ihr euren Gegner mit Krawall durch eine Wand befördert oder der Boden unter euren Tritten nachgibt, fühlt sich das unfassbar wuchtig und einfach nur befriedigend an.

Erinnert ihr euch noch an Paul Phoenix mit seiner legendären Turmfrisur oder an den King mit seiner Jaguarmaske? Sie sind alle wieder dabei! Insgesamt 32 Kämpfer umfasst der Kader zum Start, und jeder einzelne von ihnen wurde komplett neu gestaltet. Es fühlt sich an wie ein Klassentreffen, nur dass alle Recken in der Zwischenzeit kräftig trainiert haben und jetzt noch gefährlicher aussehen.

Ein echtes Highlight für PS1-Nostalgiker: Jun Kazama ist zurück in der Story! Das letzte Mal haben wir sie offiziell in Tekken 2 gesehen – das ist inzwischen über 30 Jahre her! Ihr Verschwinden war jahrelang ein Mysterium in der Story, und nun kehrt sie endlich zurück. Auch Raven, den wir noch aus Tekken 6 kennen, ist nach langer Pause wieder am Start.

Simon Berger Simon ist ein PlayStation-Kind der ersten Stunde und hat unzählige Nachmittage damit verbracht, die Move-Listen von Tekken 3 auswendig zu lernen – bis die Daumen glühten und die Freunde freiwillig das Feld räumten. Auch wenn er heute meistens in MMO-Raids unterwegs ist oder seine dürftigen Reflexe in Shootern unter Beweis stellen möchte, hat er seine Wurzeln im King of Iron Fist Tournament nie vergessen.

Mehr als nur Online-Duelle: Der Arcade-Quest-Modus für Nostalgiker

Ich gebe es zu: Online gegen die Profis anzutreten, kann ein echter Frust-Garant sein. Aber Tekken 8 hat dafür die perfekte Lösung parat: den Arcade-Quest-Modus. Hier erstellt ihr euch einen eigenen kleinen Avatar und reist durch verschiedene virtuelle Spielhallen. Es ist ein Liebesbrief an die goldene Ära der Arcades, die viele von euch vielleicht noch von früher kennen.

Wo wir uns auf der PS1 noch mit kantigen Blöcken zufrieden gaben, liefert Tekken 8 heute fotorealistische Muskelspiele dank der Power der Unreal Engine 5.

Tekken 8 ist im Amazon-Angebot einfach ein Pflichtkauf

Tekken 8 schafft den Spagat, alte Hasen, die seit der PS1-Ära dabei sind, abzuholen und gleichzeitig ein modernes, aggressives Kampfspiel abzuliefern, das technisch alle aktuellen Register zieht. Wenn ihr mal wieder Lust auf ordentliche Action habt, euch grafisch mal wieder so richtig wegblasen lassen wollt oder einfach nur wissen wollt, wie das Familiendrama der Mishimas weitergeht: Greift zu!

Unser Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!