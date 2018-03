TERA - Release-Termin für PS4 & Xbox One bekannt, ab sofort im Early Access

Nach zwei Closed Beta-Phasen ging es dann doch ganz schnell: TERA hat einen Release-Termin bekommen. Das Action-MMORPG erscheint bereits am 3. April 2018 kostenlos für PS4 und Xbox One. Es gibt aber eine Möglichkeit, schon jetzt ins Spiel einzusteigen.

TERA schon jetzt spielen mit dem Gründerpaket

Ab heute, dem 27. März 2018, könnt ihr euch im PS Store sowie im Xbox Store ein Gründerpaket kaufen und TERA schon jetzt im Early Access spielen. Somit könnt ihr eine Woche früher in das MMO schnuppern.

Das kleinste Founder-Pack kostet 30 Euro. Darüber hinaus gibt es ein Deluxe Founder-Pack für 60 Euro, ein Super Founder-Pack für 100 Euro und zu guter Letzt ein Ultimativ Founder-Pack für 150 Euro..

Darum ist TERA das perfekte Konsolen-MMORPG

TERA stammt von den PUBG-Machern Bluehole und kam bei den Fans in den beiden geschlossenen Betas gut an. Das liegt vor allem am flotten, auf Action aufgelegte Kampfsystem, das ebenso wie die Benutzeroberfläche extra für Controller angepasst wurde.

All eure Angriffe und Spezialfähigkeiten liegen wie bei World of Warcraft in einer Leiste am unteren Bildschirmrand, ihr aktiviert sie mit den Richtungs-, Schulter- und Aktionstasten. Für noch mehr Komfort und eine schnellere Bedienung sorgen Ringmenüs. Diese "Präzisions-Kampfmechanik" hat sich der Publisher En Masse Entertainment sogar markenrechtlich schützen lassen.

Dadurch spielen sich die Kämpfe sehr direkt. TERA fühlt sich eher wie ein Actionspiel an und nicht wie ein klassisches Online-Rollenspiel. Anbei haben wir für euch den Konsolen-Trailer eingebunden.

