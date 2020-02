The Complex - Interaktiver SciFi-Film für Konsolen & PC angekündigt

Erinnert ihr euch noch an Erica, den interaktiven Film, der auf der Gamescom 2019 aus dem Nichts für PS4 veröffentlicht wurde? Mit The Complex wurde jetzt ein weiterer interaktiver SciFi-Film für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC angekündigt, der im ersten Trailer bereits sehr vielversprechend aussieht. Sogar ein Release-Datum gibt es schon und allzu lange müssen wir nicht mehr warten.

Wann erscheint The Complex: Am 31. März geht's auf allen Plattformen los.

Um was geht's: Die Story handelt von einem Biowaffen-Angriff in London und der Wissenschaftlerin Dr. Amy Tenant (Michelle Mylett), der in einem Labor zusammen mit einem Freund langsam aber sicher die Luft ausgeht.

Den Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Das erwartet euch in Sachen Gameplay

Wie bei interaktiven Filmen üblich, werdet ihr in Sachen Gameplay unter anderem hin und wieder vor die Wahl gestellt, müsst euch so beispielsweise wie im Trailer zu sehen zwischen zwei zu rettenden Personen entscheiden.

Jede Entscheidung beeinflusst dabei nicht nur das Verhältnis zu bestimmten Personen, sondern hat auch Auswirkungen auf den Fortgang der Handlung und das Ende - von denen es übrigens acht verschiedene gibt.

Richtig cool: Am Ende eines jeden Durchgangs erhaltet ihr eine Persönlichkeits-Bewertung und erfahrt, auf welche Art ihr The Complex abgeschlossen habt. Wollt ihr noch mehr über das Spielerische erfahren, kann ich euch den Artikel von Kollege Tobi zu Erica empfehlen.

Zum Schluss noch ein kleiner Funfact zur Besetzung von The Complex: Vielleicht sagt euch der Name Kate Dickie auf Anhieb nichts. Sie könnte euch jedoch als Lysa Arryn aus Game of Thrones bekannt sein.

Was sagt ihr zu The Complex?