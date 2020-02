The Complex - Erster Trailer stellt neues, interaktives FMV-Spiel vor

06.02.2020 16:41 Uhr

Mit The Complex kündigt Publisher Wales Interactive nach The Bunker und Late Shift erneut ein FMV-Spiel an.

Im ersten Trailer ist die Prämisse des Spiels zu sehen. Der Spieler übernimmt die Rolle von Doktor Amy Tenant, gespielt von Michelle Mylett, und leitet die Firma Nanocell Technology. Doch dann bricht ein Virus aus, der sie mit ihrer Vergangenheit konfrontieren lässt. Natürlich wird es auch die Möglichkeit geben, durch Entscheidungen den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen.

The Complex erscheint am 31. März für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.