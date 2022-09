The DioField Chronicle heimst in ersten Testwertungen Lob für Story und Kampfsystem ein

Das Strategie-RPG The DioField Chronicle erscheint zwar erst am kommenden Donnerstag, dennoch ist bereits jetzt das Embargo gefallen und erste Testwertungen trudeln ein. Die Vorab-Testenden berichten von ihren Eindrücken auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Die meisten Tests gibt es bislang zur PS5-Version.

Wertungsübersicht und Metascore

Auf Metacritic erhält die PS5-Version des Strategie-RPGs bislang eine Durchschnittswertung von 78/100 Punkten, bei derzeit 5 Reviews*

erhält die PS5-Version des Strategie-RPGs bislang eine Durchschnittswertung von 78/100 Punkten, bei derzeit 5 Reviews* Auf Opencritic bekommt The DioField Chronicle eine Wertung von aktuell 80/100 Punkten, basierend auf 6 Reviews*

*Stand: 20. September 2022, 16:30 Uhr

Hier sind die Wertungen einiger Magazine im Überblick:

Magazin Wertung Godi s a Geek 90 PSX Brasil 85 Comicbook.com 80 GamersRD 80 LevelUp 80 Wccftech 65

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Das sagt die Kritik zu The DioField Chronicle

Mit 78 durchschnittlichen Punkten schneidet The DioField Chronicle gut ab. Folgende Aspekte erhalten von den Reviewern ein besonderes Lob:

innovatives Echtzeit-Kampfsystem

großartige Story

Upgrade-System

interessante Charaktere

besonderer Look

Chris White von God is a Geek schreibt beispielsweise:

The DioField Chronicle ist ein episches Strategie-Rollenspiel, bei dem ihr euch voll und ganz in die Geschichte und in jeden wunderschön konstruierten Kampf vertieft. Es verfügt über eine detaillierte Kampfstruktur und ein Aufrüstungssystem, bei dem ihr ständig neue Strategien ausprobieren müsst.

Folgende Punkte kommen eher weniger gut an:

simples Fortschrittsystem

Erzählweise könnte besser sein

The DioField Chronicle geht im Gegensatz zu Final Fantasy Tactics neue Wege. In der Welt trefft ihr auf Elemente aus dem Mittelalter, der Industrialisierung und der Moderne. Das Ganze wird wild gemixt mit Magie und Monstern, so wie es sich für ein RPG aus dem Hause Square Enix gehört.

Die Einheiten können sich frei auf dem Feld bewegen und auch die Kamera ist frei schwenkbar. Die Spieler*innen können jederzeit das Spiel pausieren, um den Truppen Befehle zu geben. Das Spiel erscheint am 22. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Könnt ihr euch mit dieser Wertung anfreunden? Oder habt ihr eine andere Wertung für The DioField Chronicle erwartet?