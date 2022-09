Neue Spiele der Woche bringen die Rückkehr eines piratenstarken Klassikers

Die neue Woche vom 19. bis zum 25. September hat zwar keine ganz großen Blockbuster im Gepäck, aber doch ein hübsches Release-Programm mit ganz verschiedenen Titeln: von der Rückkehr eines Klassikers, über Simulationen, bis hin zum rasanten Actionspiel. Damit ihr alles im Blick habt, kommt hier unsere GamePro-Liste mit den wichtigsten neuen Spielen.

Highlights der Woche

Return to Monkey Island

Release: 19. September

19. September Plattform: PC, Switch

PC, Switch Genre: Point&Click

Wer Point&Click-Adventure sagt, muss auch Monkey Island sagen. Das gilt vor allem jetzt, da die wohl legendärste Reihe des Genres nach ganzen 22 Jahren fortgeführt wird. Bei Return to Monkey Island ist Serien-Schöpfer Ron Gilbert wieder mit an Bord und knüpft direkt an die ersten beiden Spiele an; also die, an denen er damals mitgerabeitet hat.

Der neue Titel wird eine Fortsetzung zum 1991 erschienenen Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Die karibischen Abenteuer zeichneten sich damals durch ihren einzigartigen Humor, den schrulligen Hauptcharakter Guybrush und die kreativen Rätsel aus.

Soulstice

Release: 20. September

20. September Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Genre: Action

Beim Titel dieses Spiels könnten wir zusammen mit dem Wort "Action" annehmen, dass es sich hier um ein weiteres Soulslike handelt, aber dieser Schluss trügt. Soulstice ist nämlich ein Actionspiel, das eher an Devil May Cry oder Bayonetta erinnert und mit der Dark Souls-Reihe wenig zu tun hat, abgesehen vom Setting.

Soulstice ist nämlich in einer düsteren Mittelalter-Fantasywelt angesiedelt, in der wir uns in temporeichen Kämpfen mit fiesen Monstern herumschlagen müssen. Wir übernehmen dabei das Geschwisterduo Briar und Lute, das als sogenannte "Chimera" wiedergeboren wurde. Das sind hybride Krieger, die aus der Vereinigung zweier Seelen hervorgehen.

