The Division - Deadpool 2-Regisseur führt Regie bei der Verfilmung mit Jake Gyllenhaal & Jessica Chastain

Die The Division-Verfilmung hat einen neuen Regisseur. Geplant ist das Projekt mit Jessica Chastain und Jake Gylenhaal schon länger. Zuletzt hieß es allerdings noch, der Oscar-Preisträger Stephan Gaghan würde Regie führen. Jetzt sieht das aber ganz anders aus: Der Deadpool 2-Regisseur David Leitch nimmt offenbar auf dem Regiestuhl Platz.

Deadpool 2, The Division & das Fast and Furious-Spinoff

David Leitch arbeitet sich nach ganz oben vor: Erst kürzlich wurde verkündet, dass der Regisseur das Fast and Furios-Spinoff mit Dwayne Johnson und Jason Statham drehen soll. Deadpool 2 läuft am 17. Mai in den deutschen Kinos an. Demnächst gesellt sich auch noch The Division zur Filmografie des Regisseurs, wie Variety berichtet.

The Division:

Verfilmung mit Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain von Ubisoft offiziell bestätigt

The Division: Mit Jessica Chastain & Jake Gylenhaal

Auch wenn jetzt der Deadpool 2-Regisseur das Szepter übernimmt, bleibt die Star-Besetzung mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal offenbar bestehen. Beide sind jeweils auch noch mit ihren eigenen Produktionsfirmen in das Filmprojekt involviert, genau wie David Leitch, der gemeinsam mit Kelly McCormick ebenfalls als Produzent in Erscheinung tritt.

The Division:

Entwickler arbeiten angeblich an Battle Royale-Shooter à la Fortnite & PUBG

Drehbeginn offenbar frühestens 2019

Die Quellen von Variety besagen, dass das Spinoff zu Fast and Furious vor dem The Division-Film gedreht werden soll. Dementsprechend wird aktuell anscheinend davon ausgegangen, dass die Arbeit an der Videospielverfilmung irgendwann nächstes Jahr beginnen kann.

Was haltet ihr davon, dass der Deadpool 2-Regisseur jetzt bei The Division Regie führt?