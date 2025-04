Wir haben Donkey Kong Bananza auf der Switch 2 gespielt und einfach alles kaputt gemacht

Donkey Kong ist zurück. Also nicht nur in Donkey Kong Returns, sondern auch auf der Switch 2 mit einem brandneuen Spiel.

Lange ist es her, dass der gute Donkey in einem neuen 3D-Spiel Randale gemacht hat – zuletzt war das auf dem N64 der Fall. Am 17. Juli gibt es mit Donkey Kong Bananza endlich Nachschub exklusiv für die Switch 2.

Nachdem das Gekloppe während des Showcases schon ziemlich spannend aussah, durften wir in Paris selbst Hand anlegen und uns einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie sich das neue Abenteuer des Oberaffen spielt.

So lief das Switch 2-Event: Tobi hat mehrere Switch 2-Spiele vor Ort gespielt und alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen. Wir haben seine Eindrücke backfrisch aus Paris für euch aufbereitet und geben euch erste Anspieldetails zu kommenden Switch 2-Exclusives.

Chaotisches Gekloppe mit viel frischem Wind, aber ...

Fest steht: Donkey Kong Bananza wirft das Konzept der Reihe einigermaßen über den Haufen und bringt jede Menge frischen Wind mit. In den zwei angespielten Abschnitten, einem Bergwerk und einem offenen Gebiet, ging es darum, goldene Bananen einzusammeln und möglichst viel Zerstörung anzurichten.

Und es ließ sich eben auch fast alles in der Welt kaputt hauen. Steine aus Felswänden reißen und auf Gegner schleudern oder auf ihnen surfen und sich eingraben: Wer einfach ein richtiges Affentheater veranstalten will, scheint hier richtig zu sein.

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Autoplay

Allerdings konnte das Ganze auch mal etwas unübersichtlich werden, gerade weil die Kamera sehr nah am chaotischen Geschehen ist. Die Steuerung fühlte sich dagegen sehr direkt an.

Obwohl das Spieleprinzip generell schon spaßig ist, wollte der Funke in der Anspielsession (noch) nicht ganz überspringen, was aber unter anderem auch am geringen Umfang der Demo liegen dürfte.

Der Titel scheint nämlich auf eine große spielerische Freiheit in den interaktiven Levels zu setzen, was sich aber in der kurzen Spielzeit einfach noch nicht ganz erschlossen hat.

Tobis Eindrücke kurz zusammengefasst

Kurz vor seiner Rückreise hat Tobi seinen Ersteindruck vom Spiel in Stichpunkten für euch zusammengefasst. Die könnt ihr hier noch mal nachlesen:

Ist ein GANZ anderes Spiel als bisherige Donkey Games, ziemlich großer “Frische-Faktor”.

Es waren zwei Bereiche spielbar: eine Art Bergwerk und ein Abschnitt an der freien Luft.

generelles Ziel: möglichst viel kaputt machen und goldene Bananen finden

Nebenaufgaben (z.B. drei Steinriesen in einer gewissen Zeit kaputt schlagen) kann man sich teilweise bei NPCs abholen.

Man kann fast alles in den Levels kaputt kloppen.

Die Steuerung ist wie bei Mario Kart World sehr direkt

Überall in den Levels gibt es Goldklumpen, mit denen dann wiederum goldene Bananen gekauft werden können.

Man kann nach oben oder unten schlagen und sich im wahrsten Sinne des Wortes quasi eingraben, was ganz cool ist, im Eifer des Gefechts aber auch mal versehentlich passieren kann.

Donkey kann Felsen aus Wänden reißen und sie auf Gegner werfen oder auf ihnen Hänge hinabrutschen, außerdem fast überall hochklettern.

Manche Materialien können nicht einfach kaputtgemacht werden, sondern benötigen härteres Gestein, das man erst suchen und dann dagegen werfen muss.

Durch die vielen “Prügelmöglichkeiten” scheint es recht viele spielerische Freiheiten zu geben, diese haben sich mir in der kurzen Anspielzeit aber nicht wirklich erschlossen, denn:

generell wirkt das ganze Spiel sehr chaotisch und stellenweise auch unübersichtlich, weil die Kamera sehr nah am Geschehen ist – zu nah.

Hat schon Laune gemacht, Ersteindruck aber trotzdem eher durchwachsen, war zumindest in der Anspielzeit etwas unterwältigt.

Wir dürfen also nach diesem vorsichtigen Erst-Fazit gespannt sein, ob Donkey Kong Bananza dann in voller Länge auch mit voller Wucht einschlägt.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Wie klingt das frische Spielkonzept für euch und welche Wünsche, beziehungsweise welche Hoffnungen habt ihr für Donkey Kongs großen Auftritt auf der Switch 2?