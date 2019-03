The Elder Scrolls 6 und Starfield - Keine neuen Infos auf der E3 2019

Nachdem diese Woche spekuliert wurde, ob Bethesda neue Informationen zu Starfield bereits an diesem Wochenende auf der PAX East präsentiert, gibt es jetzt seitens der Entwickler ernüchternde Neuigkeiten. So wird es weder neue Details zum kommenden Weltraum-Rollenspiel noch zu The Elder Scrolls 6 in naher Zukunft geben.

Keine Infos auf der E3

Während eines Streams von Entwickler und Publisher Bethesda von der PAX East machte Creative Director Todd Howard zudem klar, dass es auch auf der E3 2019 im Juni keine neuen Informationen zu beiden Spielen geben wird.

"Bevor jeder fragt, habt Geduld. Es wird noch eine lange Zeit dauern. Über beide Spiele werden wir nicht auf der diesjährigen E3 sprechen. Bitte, habt Geduld."

Sowohl Starfield als auch The Elder Scrolls 6 wurden auf der E3 2018 mit einem kurzen Teaser angekündigt. Alle Infos zum Skyrim-Nachfolger erfahrt ihr hier im Video:

Was ist Starfield?

Das Sci-Fi-Rollenspiel ist die erste neue IP von Bethesda seit über 25 Jahren und erscheint noch vor TES 6. Eine Version von Starfield soll bereits spielbar sein. Ob das Spiel noch auf der aktuellen Konsolengeneration erscheint, ist jedoch unklar.

Eine tolle Neuigkeit zum Schluss

Shirley Curry, die 82-jährige YouTuberin, die vielen unter dem Namen "Skyrim-Oma" ein Begriff ist, wird ebenfalls einen Auftritt in The Elder Scrolls 6 haben. So hat Bethesda während des Streams von der PAX East neue Informationen zur Technologie hinter dem Rollenspiel in einem Video präsentiert. In diesem ist unter anderem das Charakter-Modell von Shirley zu sehen.

Die rüstige Dame meldet sich im Video ebenfalls zu Wort und zeigt sich begeistert:

"Das bedeutet mir so viel. Ich wäre extrem glücklich, wenn eine andere Person in einem zukünftigen Elder Scrolls-Ableger mit meinem Charakter interagiert. "

Auf der Messe durfte sie zudem Todd Howard persönlich treffen. Das wirklich schöne Aufeinandertreffen der beiden seht ihr hier:

Well, since they made the announcement today about me, as a character in the next TES game ...I can show my favorite thing I brought away with me!!! ? pic.twitter.com/lIoEJ3tz83 — Shirley Curry (@ShirleyScurry) March 29, 2019

Shirley hat mittlerweile fast 500.000 Subscriber auf YouTube, wo sie Let's Plays zu Skyrim hochlädt und in VLogs zu ihren Fans spricht.