Xbox-Exclusive teast womöglich Sequel zu einer meiner liebsten Horror-Reihen an

Bereits der Release und die guten Wertungen für Hi-Fi Rush kamen unerwartet, aber im Spiel selbst stecken noch jede Menge weitere Überraschungen. Im bunten Anime-Rhythmusspiel lassen sich nämlich nicht nur Easter Eggs zur Survivalhorror-Reihe The Evil Within entdecken. Es gibt sogar einen Hinweis darauf, dass ein neuer Ableger in Entwicklung sein könnte.

Hinweis in Hi-Fi Rush könnte neues Evil Within anteasen

Hi-Fi Rush und The Evil Within haben optisch, thematisch und vom Spielprinzip her kaum was miteinander zu tun. Trotzdem verbindet sie eine Gemeinsamkeit: Beide wurden von Tango Gameworks entwickelt. Und dieser Fakt macht eine neue Entdeckung ziemlich spannend.

Das ist der Hinweis: Bei einer Aufzugfahrt ziemlich am Ende des Spiels zeigt ein Display News an. Auf den ersten Blick handelt es sich lediglich um in Game-Neuigkeiten. Neben der Wettervorhersage steht da jedoch tatsächlich: "Sequel to popular survival horror game franchise announced", also auf Deutsch:

Nachfolger zu beliebtem Survivalhorror-Spiel-Franchise angekündigt

Die Nachricht findet ihr beispielsweise im Walkthrough des YouTubers Shirrako bei 7:40 h.

Es wäre also gut möglich, dass Tango Gameworks diese kreative Methode nutzt, um ein neues The Evil Within anzuteasen. Allerdings solltet ihr euch noch nicht zu viele Hoffnungen machen, bevor wir eindeutigere Infos bekommen. Schließlich könnte es sich auch tatsächlich nur um eine News innerhalb der Spielwelt handeln.

Daneben sind jedoch sogar noch ganz klare Referenzen an die Horror-Reihe zu entdecken: Wir können auf einen Roboter treffen, der nicht nur verdächtig nach The Evil Within-Protagonist Sebastian Castellanos klingt und aussieht, sondern auch noch unmissverständlich SEB-AAA heißt.

Hier könnt ihr euch das Easter Egg ansehen:

SEB-AAA bringt aber sogar noch einen Robo-Kumpel mit, der The Evil Within-Fans ebenfalls ziemlich bekannt vorkommen dürfte. Es handelt sich um JSF-001, der an Sebastians Kollege Joseph erinnert. Windowscentral.com weist außerdem auf weitere Referenzen hin, beispielsweise einen Spiegel, wie diejenigen, bei denen wir in The Evil Within speichen können.

Samara Summer @Auch_im_Winter Als Hi-Fi Rush enthüllt wurde, waren meine ersten Worte: "Ein neues The Evil Within wäre mir lieber, aber das sieht auch richtig gut aus." Die Reihe gehört definitiv zu meinen liebsten im Horror-Genre, beziehungsweise sogar zu meinen liebsten Spiele-Reihen überhaupt. Ich liebe nicht nur das Survivalhorror-Gameplay, sondern vor allem das groteske Welten- und Monsterdesign und die bizarre Stimmung. Im Mittelpunkt der The Evil Within-Story steht STEM, eine Technologie, mit der Gehirne verbunden werden, während eine Person als Wirt fungiert. Diese spannende Basis eignet sich meiner Meinung nach wunderbar für weitere Fortsetzungen. Ich hoffe also sehr, dass "Nachfolger zu beliebtem Survivalhorror-Spiel-Franchise angekündigt" bald eine Meldung ist, die wir nicht nur in Hi-Fi Rush, sondern auf den echten Newsportalen finden und dass es sich dabei um The Evil Within 3 handelt.

Denkt ihr, dass es sich um einen Teaser für ein drittes The Evil Within handelt und würde euch das auch so freuen?