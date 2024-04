Hi-Fi Rush: Ex-Xbox-Exclusive sieht auf der PS5 besser aus als auf Series X/S

Hi-Fi Rush sieht auf PS5 und Xbox Series S/X fast identisch aus, aber es gibt einen kleinen Unterschied.

Hi-Fi Rush stellt eine absolute Erfolgsgeschichte dar: Das Rythmusspiel wurde angekündigt, sofort als Shadowdrop veröffentlicht und erfreute sich direkt großer Beliebtheit. Allerdings erst einmal nur auf Xbox und dem PC. Jetzt zählt der Titel allerdings zu den vier Xbox-Exclusives, die auch für andere Konsolen erscheinen und ironischerweise sieht das ehemalige Exclusive auf der PS5 sogar ein kleines bisschen besser aus, als es auf der Series S/X der Fall war.

PS5-Version von Hi-Fi Rush sieht laut Technikexperten von Digital Foundry besser aus

Darum geht's: Der Aufschrei war groß, aber eigentlich war es nichts Neues. Microsoft hatte angekündigt, einige weitere Titel auch für andere Plattformen zu veröffentlichen. Also in etwa so, wie es zum Beispiel bei den Ori-Spielen oder Minecraft der Fall war. Nur jetzt eben auch mit Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment und Grounded.

So sieht Hi-Fi Rush in Aktion aus:

1:49 Der größte Xbox-Überraschungshit des letzten Jahres ist jetzt auch auf der PS5 erhältlich

Der PS5-Port ist da: Hi-Fi Rush kann jetzt also auch auf der PS5 gezockt werden und für alle, die ein Faible für Humor, Actionspiele und vor allem Rythmus-Games haben, sind das extrem gute Nachrichten. Der Titel wurde zu einem regelrechten Überraschungshit auf der Xbox und auch bei Metacritic steht Hi-Fi Rush sehr gut da.

Fast keine Unterschiede: In einer eingehenden Technikanalyse kommen die Digital Foundry-Experten zu dem Ergebnis, dass die PS5-Version fast identisch mit der auf PC und Xbox Series S/X ist. Allerdings mit einem kleinen, aber feinen Unterschied.

Hübschere Schatten: Die PS5-Version von Hi-Fi Rush hat bei der Schattenqualität die Nase vorn. Während Texturen, Anisotropisches Filtern oder generelle Details genau gleich bleiben, kommt die PS5-Version mit höher aufgelöstem Schatten-Rendering daher. Das soll dann aber auch die einzige Art und Weise sein, wie sich die Versionen unterscheiden.

Das dürfte sowieso kaum auffallen: Es wirkt natürlich latent amüsant, dass das ehemalige Exklusivspiel auf der ebenfalls ehemaligen Konkurrenz-Plattform plötzlich etwas besser aussieht als dort, wo es ursprünglich veröffentlicht wurde. Aber während des Spielens an sich dürften die etwas hoher aufgelösten Schatten wohl keinen besonders großen Unterschied machen.

Zockt ihr jetzt die PS5-Version von Hi-Fi Rush, habt ihr es schon auf der Xbox gespielt oder interessiert euch der Titel gar nicht?