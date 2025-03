The First Berserker: Khazan ist so schwer, dass die Entwickler selbst den Easy-Mode leichter patchen mussten

The First Berserker: Khazan macht euch das Leben jetzt ein bisschen leichter, wenn ihr in den Easy Mode wechselt.

The First Berserker: Khazan zieht sämtliche Register, wenn es um Soulslike-Kämpfe geht und kennt keine Gnade. Wem das zu viel ist, der kann in den einfacheren, "leichten" Schwierigkeitsgrad wechseln (aber nicht mehr zurück). Der war aber auch noch immer so schwierig, dass er jetzt nachträglich etwas abgemildert werden musste.

The First Berserker: Khazan-Entwickler machen ihr Soulslike etwas leichter, weil es einfach zu hart war

Darum geht's: Es ist nicht einfach, die perfekte Schwierigkeitsgrad-Balance zu finden. Insbesondere Soulslikes sind dafür bekannt, richtig dick aufzutragen. Oft bieten sie nicht einmal die Wahl zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Khazan macht das zwar eigentlich schon, aber für viele Fans war das noch nicht genug.

2:34 The First Berserker: Khazan hat einen Release-Termin und wir müssen nicht mehr lange warten

Jetzt etwas einfacher: Nach umfangreichem Feedback aus der Community hat sich das Entwicklerstudio erbarmt und den als Erleichterung gedachten Easy Mode nochmal etwas angepasst und einfacher gemacht. Der Day One-Patch führt einige Änderungen ein:

"Obwohl wir verschiedene Schwierigkeits-Anpassungs-Optionen anbieten, haben wir eine große Menge an Feedback von Spieler*innen bekommen, die sich selbst immer noch nicht in der Lage gesehen haben, einige bestimmte Herausforderungen zu meistern – selbst nachdem sie auf den Easy-Mode als letzte Rettung gewechselt hatten. Um das anzugehen, haben wir einige Änderungen an den Verbesserungen eingeführt, die der Easy Mode bringt. Diese Anpassungen sind so designt, dass sie den Spieler*innen, die diese Option wählen, deutlichere Unterstützung leisten, ohne die Erfahrungen zu beeinflussen, die diejenigen machen, die auf der normalen Schwierigkeit spielen."

Was bedeutet das konkret? Ihr bekommt im Easy Mode jetzt noch mehr zusätzliche Gesundheit und Ausdauer, als es vorher der Fall war. Außerdem erhaltet ihr auch noch einen größeren Schadensboost. Ihr solltet also nicht nur mehr einstecken können, sondern auch deutlich besser austeilen.

Auch Boss-Gegner wurden generft: Wer The First Berserker bereits gespielt hat, dürfte spätestens gegen Viper erste Probleme bekommen haben. Der Gegner dient als echter Skill-Checkpoint und verlangt euch einiges ab. Im Easy Mode wurde er aber jetzt glücklicherweise etwas abgeschwächt.

Wer sowieso nur im normalen Schwierigkeitsgrad spielt, dürfte diese Änderungen also überhaupt nicht mitbekommen. Diejenigen, die es aber nicht ganz so hart mögen wie der Rest, bekommen jetzt zumindest eine bessere Chance, das Spiel trotzdem noch zocken zu können.

Das ist natürlich auch aus Accessibility-Sicht immer positiv. Mehr Optionen bieten mehr Menschen die Möglichkeit, ein Spiel zu genießen, die das sonst womöglich gar nicht könnten.

Wie sind eure Erfahrungen mit The First Berserker: Khazan bisher so? Findet ihr den Schwierigkeitsgrad allgemein fair? Habt ihr schon mit dem Gedanken gespielt, auf Einfach zu wechseln oder tut ihr das sowieso immer?