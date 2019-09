The Game Awards 2019 feiert Jubiläum & könnte richtig groß werden

Bei der Show The Game Awards werden jedes Jahr die besten Spiele in verschiedenen Kategorien gekürt. Obwohl das Format erst seit 2014 existiert, haben große Publisher hier bereits mehrfach wichtige Ankündigungen oder neue Trailer präsentiert. Nun wissen wir auch, wann The Game Awards 2019 stattfindet: am Donnerstag, den 12. Dezember 2019.

Das hat Geoff Keighley auf Twitter bekannt gegeben. Er ist der Host der Game Awards und hat vor kurzem auch die Live Opening Night auf der gamescom 2019 moderiert. Die Preisverleihung wird in Los Angeles abgehalten.

Save The Date: In exactly 3 months on 12.12.19, @TheGameAwards is live from Los Angeles at @mstheater.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 12, 2019

Die Preise werden, ähnlich wie bei den Oscars in der Filmwelt, in verschiedenen Kategorien verliehen. Dazu gehören zum Beispiel "Spiel des Jahres", "Bestes Indie-Spiel", "Bestes Rollenspiel" und so weiter. Im letzten Jahr konnte God of War den GOTY-Titel für sich beanspruchen. Weitere Gewinner in unterschiedlichen Rubriken waren u.a. Celeste, Monster Hunter World oder Dragon Ball FighterZ.

Was könnte gezeigt werden?

Im letzten Jahr wurden im Laufe der Live-Show ganze 17 Spiele entweder angekündigt, oder zumindest erstmals mit konkreten Details näher vorgestellt. Dazu gehörten beispielsweise The Outer Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey, Far Cry: New Dawn oder Dragon Age 4.

Was in diesem Jahr gezeigt wird, kann im Moment nur spekuliert werden, allerdings stehen für die nahe Zukunft bereits einige Highlights fest, zu denen mehr gezeigt werden könnte. Bisher wissen wir zum Beispiel nur wenig über das PS4-exklusive Ghost of Tsushima.

Zum neuen Spiel der Assassin's Creed: Odyssey-Macher Gods & Monsters wissen wir ebenfalls noch nicht viel. The Last of Us: Part 2 wird bereits Ende September enthüllt, aber vielleicht sehen wir auch dazu im Dezember noch etwas mehr.

Da es sich um das fünfjährige Jubiläum der Show handelt, dürften besonders in diesem Jahr größere Neuigkeiten und Trailer dabei sein. Keighley verspricht weitere Details in der nahen Zukunft. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Welche Gewinner und Ankündigungen wünscht ihr euch für die Game Awards 2019?