The Last of Us 2: Neue Infos im September - Was könnten wir erwarten?

The Last of Us: Part 2 gehört zweifellos zu den Spielen, auf die aktuell am sehnlichsten gewartet wird. Das liegt selbstverständlich am gefeierten ersten Teil The Last of Us sowie an den Gameplay-Szenen und Trailern, die bisher zu The Last of Us 2 gezeigt wurden.

Aber wann das Spiel erscheint, steht immer noch nicht fest und die letzten handfesten Neuigkeiten liegen ebenfalls schon eine ganze Weile zurück. Jetzt gibt es zumindest einen neuen Silberstreifen der Hoffnung am Horizont: Noch diesen Monat erwarten uns offenbar neue Informationen zum The Last of Us-Sequel.

The Last of Us: Part 2 - Gibt's bald endlich das Release-Datum?

Medien-Event angekündigt: Wie Geoff Keighley auf Twitter verraten hat, findet am 24. September in Los Angeles ein großes Medien-Event zu The Last of Us Part II statt. Dazu schreibt er lediglich Folgendes und markeirt sowohl Naughty Dog als auch Neil Druckmann.

"Und los geht's! Wir sehen uns später in diesem Monat"

Das war es dann leider aber auch schon. Sonst wissen wir leider gar nichts über dieses Event.

Release-Datum und Trailer? Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es sich dabei um ein "Medien-Event" handeln soll, dürfte es wohl neue Informationen zum Spiel geben. Möglicherweise gepaart mit einer neuen Gameplay-Demo und wer weiß – vielleicht wird ja auch endlich ein Release-Datum verraten.

Gerüchten zufolge soll The Last of Us 2 im Februar 2020 erscheinen - vielleicht sind wir ja Ende des Monats schlauer.

Wer ist dieser Geoff Keighley? Ihr kennt den Menschen höchstwahrscheinlich aus News über die Game Awards. Bei denen ist Geoff Keighley nämlich als Produzent mit von der Partie. Ansonsten war er kurioserweise auch im letzten Gameplay von Death Stranding zu sehen.

Alles, was wir über The Last of Us: Part 2 wissen, findet ihr hier in unserem Hub-Artikel rund um Release, Gameplay und Story des Spiels. Welches Geheime Gameplay auf der GameStop-Show zu sehen war, könnt ihr hier nachlesen. Last, but not least: Angeblich zeigt TLOU2 die Power der PS5 und haut uns visuell komplett um.

Seid ihr auch so gespannt auf The Last of Us: Part 2? Was versprecht ihr euch von dem Event Ende des Monats?

The Last of Us: Part 2 - Paris Games Week Screenshots ansehen