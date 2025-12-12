Clair Obscur Expedition 33 feiert GOTY-Sieg mit Gratis-Update: Neuer Dungeon, neue Bosse und Gegner jetzt spielbar

Das französische Studio Sandfall Interactive ist mit Clair Obscur: Expedition 33 klar der Gewinner des Abends. Bei den Game Awards 2025 haben sie fast alle Kategorien dominiert, in denen das Spiel nominiert war. Als Dankeschön wurde dann zum Schluss das neue Update 1.5.0 überraschend veröffentlicht.
Clair Obscur räumt bei den Game Awards ordentlich ab
Clair Obscur: Expedition 33 hat bei den Game Awards 2025 einen Rekord aufgestellt: Von sage und schreibe 13 Nominierungen in insgesamt 10 Jury-Kategorien hat das Studio satte neun Trophäen mit nach Hause genommen. Zusätzlich wurde das Spiel für den Players' Voice-Award aufgestellt.
Gewonnen:
- Game of the Year
- Best Game Direction
- Best Narrative
- Best Art Direction
- Best Score & Music
- Best RPG
- Best Independent Game
- Best Debut Indie Game
- Best Performance - Jennifer English als Maelle
Weitere Nominierungen:
- Best Audio Design (Gewinner: Battlefield 6)
- Best Performance - Ben Starr als Gustave (Gewinner: Jennifer English)
- Best Performance - Charlie Cox als Verso (Gewinner: Jennifer English)
- Players' Voice (Gewinner: Wuthering Waves)
Clair Obscur-Update als Shadowdrop erschienen
Dass Sandfall bei der Verleihung die den einen oder anderen Award abstaubt, war bei der großen Menge an Nominierungen und guten Reviews recht wahrscheinlich. Entsprechend wurde als Dankeschön eine Überraschung für die Spieler*innen vorbereitet.
Bei der Dankesrede zum GOTY-Award verkündete das Studio, dass das neue Update 1.5.0 als Shadow Drop direkt veröffentlicht wird. Das Update wurde schon vor einigen Wochen thematisiert, aber niemand wusste so recht, wann es kommt und was genau drinsteckt.
Nun wissen wir mehr. Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes. Soviel schon einmal vorab: Es gibt ein neues Areal, neue Bosse, Outfits und noch einiges mehr.
Bevor ihr auf Seite 2 klickt, interessieren euch vielleicht auch noch weitere Ankündigungen, die bei den Game Awards stattfanden. In den oben verlinkten Artikeln findet ihr mehr dazu.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.