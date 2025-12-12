Clair Obscur Expedition 33 feiert GOTY-Sieg mit Gratis-Update: Neuer Dungeon, neue Bosse und Gegner jetzt spielbar

Das Clair Obscur-Studio hat massig Preise abgeräumt – das müssen die Entwickler*innen wohl auch erst einmal sacken lassen.

Das französische Studio Sandfall Interactive ist mit Clair Obscur: Expedition 33 klar der Gewinner des Abends. Bei den Game Awards 2025 haben sie fast alle Kategorien dominiert, in denen das Spiel nominiert war. Als Dankeschön wurde dann zum Schluss das neue Update 1.5.0 überraschend veröffentlicht.

Clair Obscur räumt bei den Game Awards ordentlich ab

Clair Obscur: Expedition 33 hat bei den Game Awards 2025 einen Rekord aufgestellt: Von sage und schreibe 13 Nominierungen in insgesamt 10 Jury-Kategorien hat das Studio satte neun Trophäen mit nach Hause genommen. Zusätzlich wurde das Spiel für den Players' Voice-Award aufgestellt.

Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Gewonnen:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score & Music

Best RPG

Best Independent Game

Best Debut Indie Game

Best Performance - Jennifer English als Maelle

Weitere Nominierungen:

Best Audio Design (Gewinner: Battlefield 6)

Best Performance - Ben Starr als Gustave (Gewinner: Jennifer English)

Best Performance - Charlie Cox als Verso (Gewinner: Jennifer English)

Players' Voice (Gewinner: Wuthering Waves)

Dass Sandfall bei der Verleihung die den einen oder anderen Award abstaubt, war bei der großen Menge an Nominierungen und guten Reviews recht wahrscheinlich. Entsprechend wurde als Dankeschön eine Überraschung für die Spieler*innen vorbereitet.

Bei der Dankesrede zum GOTY-Award verkündete das Studio, dass das neue Update 1.5.0 als Shadow Drop direkt veröffentlicht wird. Das Update wurde schon vor einigen Wochen thematisiert, aber niemand wusste so recht, wann es kommt und was genau drinsteckt.

Nun wissen wir mehr. Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes. Soviel schon einmal vorab: Es gibt ein neues Areal, neue Bosse, Outfits und noch einiges mehr.

