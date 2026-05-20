Einer der größten Anime-Filme 1995 kehrt mit einem neuen Serien-Ableger dieses Jahr zurück und erscheint schon im Juli

Der 1995 erschienene Film "Ghost in the Shell" gehört seit seinem Release zu den absoluten Anime-Klassikern. Den durchschlagenden Erfolg des Werks auf Basis des zwischen 1989 und 1991 gezeichneten Mangas von Masamune Shirow konnte aber niemand – auch Hollywood nicht – so recht reproduzieren.
Nun nimmt das für Ping Pong, Devilman Crybaby und Dandadan bekannte Studio Science Saru einen neuen Anlauf, dem Erbe Shirows würdig zu werden: Ein neuer Trailer zum geplanten Remake von Ghost of the Shell verrät uns dabei auch das definitive Release-Datum.
Amazon-exklusiver Start für Ghost in the Shell
Laut dem frischen Trailer geht es mit der ersten Folge von Ghost in the Shell am 7. Juli 2026 los – weltweit. Als Streaming-Dienst konnte sich etwas überraschend Amazon Prime Video die exklusiven Rechte zur Ausstrahlung sichern; auch hierzulande wird das Remake zumindest zunächst ausschließlich über die Amazon-Plattform laufen.
Vor dem regulären Start gibt es für Fans ein besonderes Ereignis: Die ersten beiden Folgen feiern ihre Weltpremiere beim Annecy International Animation Film Festival (dabei handelt es sich um eines der renommiertesten Animationsfilmfestivals weltweit) im Juni 2026.
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Die Handlung von Ghost in the Shell spielt wie gewohnt in einer fiktiven Version Japans – genauer gesagt in einer nicht allzu fernen Zukunft in der Stadt Niihama.
Protagonistin Motoko Kusanagi führt dort eine Eliteeinheit aus Ganzkörper-Cyborgs. Die Einheit stellt sich komplexen Cyberkriminalitätsfällen und internationalen Verschwörungen – bis am Horizont ein mysteriöser, unidentifizierter Hacker auftaucht, der als "The Puppet Master" bekannt wird.
Wer die Manga-Vorlage von Ghost in the Shell kennt, erkennt darin den zentralen Antagonisten der Geschichte wieder.
Allerdings deutet der Trailer auch an, dass es sich nicht um eine 1:1-Nacherzählung des Films handelt, sondern um eine eigenständige Interpretation des Ausgangsmaterials.
Zumindest der knallbunte Comic-Stil des Trailers zeigt schon einmal, dass die Reise von Mokoto definitiv auf eine neue Art erzählt wird – ob das auch etwas Positives ist, wird der Release im Juli zeigen.
Was erwartet ihr vom Remake von Ghost in the Shell?
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