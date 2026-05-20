Switch 2-Spieler kippelt zu viel mit dem Gartenstuhl - beim Sturz bricht der Kopfhörerstecker ab und bleibt in der Konsole stecken

Da muss der Nintendo Switch 2-Doktor ran.

Euch wurde oder wird in der Schule doch bestimmt auch immer wieder gesagt, dass ihr nicht kippeln sollt, oder? Dieser Mensch hier hat sich den Ratschlag jedenfalls offensichtlich nicht zu Herzen genommen und ist mit dem kompletten Gartenstuhl umgekippt. Was negative Konsequenzen für seine Nintendo Switch 2 hatte.

Nintendo Switch 2 kaputt? Dieser Person bricht ein Stecker ab

Von einem 650 Euro teuren "Fuckup" ist das Malheur zum Glück meilenweit entfernt. Es klingt dramatischer, als es letzten Endes ist. Also, keine Sorge: Wenn euch mal ein Stecker abbricht und ihr ihn nicht mehr aus einer Konsole (oder anderen technischen Geräten) herausbekommt, wird nicht gleich das ganze Teil unbrauchbar.

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Aber eins nach dem anderen: Beim Switch 2-Spielen im Garten ist auf jeden Fall ein kleines Unglück passiert, das mit dem Gartenstuhl angefangen und mit einem Sturz aufgehört hat. Danach war der Kopfhörerstecker nicht mehr am Kabel, sondern in der Switch 2 und eben leider abgebrochen.

Der Person ist das natürlich höchst unangenehm, und in ihrer anfänglichen Verzweiflung hat sie sich an das Internet in Form des Reddit-Forums gewendet. Dort kann ihr glücklicherweise geholfen werden – abgesehen von einigen Scherzen darüber, dass wir es hier mit einer echten Drama-Queen zu tun hätten.

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Das könnt ihr tun, wenn der Kopfhörerstecker dringeblieben ist

Der erste Impuls ist natürlich nicht verkehrt: Ihr könnt so eine Switch oder Switch 2 dann einfach in einen Laden bringen, der entsprechende Reparaturen durchführt. Die Prozedur sollte einigermaßen schnell gehen und definitiv keine 650 US-Dollar oder über 100 Euro kosten. Ihr müsst euch auch keine neue Switch kaufen.

Stattdessen könnt ihr es aber natürlich auch einfach selbst versuchen. Hier findet ihr zum Beispiel eine Anleitung von ifixit, wie ihr den Kopfhörerstecker der Switch 2 selbst austauschen könnt. Das Teil selbst soll um die 20 US-Dollar kosten, ihr könnt den Stift des Steckers aber wahrscheinlich einfach herausschieben.

Bei solchen Aktionen ist natürlich Vorsicht geboten! Traut ihr euch nicht zu, selbst eine Reparatur durchzuführen, ist der Repair-Shop immer noch die beste Wahl. Aber es kann natürlich auch nicht schaden, zu lernen, das eine oder andere Gerät selbst zu reparieren.

In den Kommentaren werden auch noch diverse andere Tipps und Tricks ausgetauscht, die teils recht abenteuerlich klingen. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie nicht funktionieren können. Beispielsweise wird da dazu geraten, den Stecker-Rest mit einem Magneten herauszuziehen. Alternativ könnte es auch mit einer Zange oder einem Zahnstocher, an dem ein Tropfen Kleber befestigt wurde, klappen. Aber auf eigene Gefahr!

Habt ihr schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Wie konntet ihr es lösen?