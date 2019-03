Seit der E3 2018 haben wir keine offiziellen Infos oder neues Trailer-Material zu The Last of Us: Part 2 zu Gesicht bekommen. Mit jedem vergehenden Monat scheint die Community ungeduldiger zu werden. Aktuelles Beispiel: Naughty Dog hat sich für die GDC 2019 angekündigt, und Fans bombardieren den Entwickler mit ihren Forderungen nach einem Release-Datum.

Es dauert aber wohl noch etwas, bis wir Neues zu TloU 2 erfahren

Der Grund für die ganze Aufregung? Entwickler Naughty Dog schrieb vor einigen Stunden auf Twitter, dass er auf der Game Developers Conference 2019, kurz "GDC", vertreten sein wird. Die findet vom 18. März bis 22. März in San Francisco statt.

Und fast jedes Mal, wenn Naughty Dog einen neuen Tweet absetzt, dann können wir sicher sein, dass etliche Fans ihre Hoffnungen zu neuen Infos oder gar einem Release-Datum zu The Last of Us 2 darunter streuen.

#GDC2019 is kicking off this week! If you're attending the conference, here's how to keep up with all things Naughty Dog: https://t.co/T6cPCjP8j2 pic.twitter.com/7HoTIXfBBG — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 17, 2019

"Release-Datum", "Gebt das Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 bekannt", "The Last of Us 2, oder wir gehen auf die Straße" - Fans dürsten gerade zu nach Neuigkeiten zum kommenden PS4-Blockbuster.

Doch auch dieses Mal hoffen sie vergeblich.

Es wird aller Voraussicht nach keine frischen Infos zu The Last of Us 2 auf der GDC 2019 geben. Kein Release-Datum, kein neues Gameplay.

Hoffnung zerstört

Scott Lowe, Senior Communications Manager bei Naughty Dog, schrieb vor einigen Stunden auf Twitter, dass es "Naughty Dog dieses Jahr auf der GDC etwas ruhiger angehen wird".

In einem weiteren Tweet darunter zerstört er schließlich aktuelle Hoffnungen der Community komplett: "Keine News (zu The Last of Us 2). Wir geben nur Wissen an andere Entwickler weiter und wollen recruiten".

Nur Talks auf der GDC 2019: Auf der offiziellen Website von Naughty Dog erfahren wir, dass zur GDC eine Reihe von Talks und Roundtables veranstaltet werden, die sich an andere Entwickler richten. So wird es unter anderem um das Thema "Design vs. Story" bei Uncharted: The Lost Legacy und um die Entwicklung von Multiplayer-Spielen gehen. The Last of Us: Part 2 widmet Naughty Dog keine Talks.

The Last of Us: Part 2 wird offiziell für die PS4 entwickelt. Mehrere Gerüchte sprechen von einem Release im Jahr 2019.