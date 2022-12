The Last of Us 2 & Ghost of Tsushima: Zwei der größten PS4-Hits jetzt für 9,99€ im Angebot

Bei einer ganzen Reihe von Shops könnt ihr jetzt die großen PS4-Hits The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima günstig im Angebot bekommen, nämlich für nur 9,99€. Je nach Händler wurden die Deals teils heute, teils auch schon gestern gestartet. Bislang konnten wir noch keinen Hinweis darauf entdecken, wie lange die Deals noch verfügbar sein werden. Hier findet ihr sie:

Bei MediaMarkt, Saturn und Amazon fallen allerdings erhöhte Versandkosten von rund 5€ an, weil die beiden Titel erst ab 18 freigegeben sind. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr diese Kosten jedoch vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Viele weitere PS4- und PS5-Spiele im Angebot

Bei Amazon sind die Angebote Teil einer größeren Sony-Weihnachtsaktion, in der ihr auch das Sony Pulse 3D sowie eine ganze Reihe von großen PS5-Spielen günstiger bekommt, darunter zum Beispiel Demon’s Souls, Returnal, Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und auch der Director’s Cut von Ghost of Tsushima. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Auch bei MediaMarkt und Saturn gibt es gerade viele PS5-Spiele im Sonderangebot, darüber hinaus könnt ihr hier auch noch viele weitere PS4-Hits für 9,99€ bekommen, darunter zum Beispiel God of War, Bloodborne oder Uncharted: The Nathan Drake Collection. Die beiden Händler haben sich bislang allerdings nicht die Mühe gemacht, eine Übersichtsseite für die Angebote zu erstellen. Deshalb haben wir sie euch in diesem Artikel aufgelistet:

Mehr zum Thema PS4- & PS5-Spiele günstig: Sony Weihnachtsangebote bei MediaMarkt & Saturn

Auch bei diesen anderen Angeboten machen die Shops übrigens bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind.