PS4-Limited Edition im The Last of Us 2-Look ist wunderschön

Am 19. Juni 2020 erscheint nach mehrmaliger Verschiebung The Last of Us Part 2. Naughty Dogs postapokalyptischer Blockbuster wird dabei aber nicht nur separat erhältlich sein, sondern auch im Bundle mit einer (wirklich hübschen) PS4 Pro, die Sony nun enthüllt hat.

Das bietet das The Last of Us 2 PS4 Pro Bundle

Wie Sony im PS Blog schreibt, erwartet uns im Bundle folgendes:

Eine mattschwarze PS4 Pro-Konsole, auf deren Frontseite Ellies Tattoo eingraviert ist

ein mattschwarzer DualShock 4-Controller, auf dem ebenfalls Ellies Tattoo abgebildet ist. Auf dem Touchpad finden wir außerdem das Logo des Spiels

eine physische Kopie des Spiels The Last of Us Part 2

ein dynamisches TloU 2-PS4-Theme, Avatare und mehr

The Last of Us 2-PS4 Pro ist jetzt vorbestellbar

Das Bundle ist laut Sony ab sofort bei ausgewählten Händern erhältlich und kann ab heute vorbestellt werden, heißt es auf dem PlayStation Blog.

Der Controller im Look des Spiels ist zudem separat erhältlich, wie Sony schreibt.

Bilder zur PS4-Pro im The Last of Us 2-Look

Die The Last of Us 2-PS4 Pro vertikal (samt externer Festplatte):

Die The Last of Us 2-PS4 Pro horizontal (samt externer Festplatte):

Der DualShock 4-Controller zur Limited Edition:

Festplatte und Gold Wireless Headset im The Last of Us 2-Look ebenfalls enthüllt

Außerdem stellt Sony auf dem PS Blog ein Limited Edition Gold Wireless Headset im Stile von The Last of Us 2 vor sowie eine externe 2TB-Festplatte von Seagate, auf der das Logo des Spiels abgebildet ist.

Beide Geräre sind aber offenbar nicht Teil des Bundles und können separat erworben werden.

Alle Infos zu The Last of Us 2

Alles, was wir über Gameplay, Story (ohne Spoiler) und mehr wissen, dass erfahrt ihr in unserer großen GamePro-Übersicht:

Release: The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Vor einigen Wochen verkündete Naughty Dog den Goldstatus von Ellies kommendem Abenteuer. Dem Release des Blockbusters dürfte also nichts mehr im Wege stehen.

Was ist eure Meinung zur The Last of Us 2-PS4 Pro?