Nach mehrmaliger Verschiebung steht das finale Release-Datum von The Last of Us Part 2 fest. Am 19. Juni 2020 startet Ellies Abenteuer offiziell. GamePro steht allerdings bereits jetzt schon der Key für Naughty Dogs PS4-Blockbuster zur Verfügung.

Ich (Linda) werde The Last of Us 2 für die GamePro testen und streife gerade durch die postapokalyptische Spielwelt des Action-Adventures, um es auf Herz und Nieren für euch zu untersuchen.

Den Test zu The Last of Us Part 2 werdet ihr dann eine Woche vor dem offiziellen Release auf GamePro.de lesen.

80 3 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Release, Gameplay, Trailer - Alle Infos zum PS4-Spiel

Dann fällt das Review-Embargo für The Last of Us Part 2

Fall des Test-Embargos: 12. Juni 2020 um 9 Uhr morgens (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Release des Spiels: 19. Juni 2020