The Last of Us-Brettspiel soll Joel, Ellie und Co. auf euren Wohnzimmertisch bringen

Am 16. Januar ist es soweit, die HBO Serie zu The Last of Us startet auch in Deutschland. Jetzt fragt sich nur noch, was machen wir bis dahin, wenn wir schon überall Platinum geholt und auch den höchsten Schwierigkeitsgrad geschlagen haben? Eine angekündigte Kickstarte- Kampagne könnte da möglicherweise weiterhelfen.

Die Welt von The Last of Us bald auf einem Brett erleben

Ihr habt richtig gelesen, denn Themeborne haben jetzt das Brettspiel The Last of Us: Escape the Dark angekündigt. Das Brettspiel zum gefeiereten Gaming-Hit soll zunächst einmal über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, die am 8. November startet.

Themeborne ist bereits erfahren, was analoge Spiele angeht, mit ihrer Escape the Dark-Reihe haben sie sich in der Szene bereits einen Namen gemacht. Dabei verfolgen sie die Strategie "theme first", also legen ihren Fokus besonders auf das jeweilige Setting.

Sie versichern uns Fans auch hinsichtlich The Last of Us, dass ihr Brettspiel der Vorlage sowohl Welt- als auch Story-technisch treu bleibe.

Hier seht ihr die bisher dazu veröffentlichten Bilder:

So läuft das Spiel

Themeborne beschreibt das Brettspiel als Koop-Erfahrung, in der 1-5 Spieler*innen die Rollen einer folgenden Charakteren übernehmen können:

Ellie

Joel

Tess

Tommy

Marlene

Bill

Sie heben ebenfalls heraus, dass im Spiel einzigartige Geschichten für die Spieler*innen entstehen sollen. Die Abenteuer werden dort auf einer Open World-Karte stattfinden.

Nicht das erste angekündigte Brettspiel zur Reihe

Bereits 2020 haben wir euch von einem Brettspiel zu The Last of Us berichtet, leider ist das aber auch das Einzige, das es dazu zu sagen gibt. Weitere Informationen dazu gibt es bis heute keine.

Ob die beiden angekündigten Spiele zusammenhängen oder mittlerweile sogar zu einem verschmolzen sind, ist ebenfalls nicht bekannt. Vielleicht erfahren wir mehr dazu, wenn die Kickstarter Kampagne kommende Woche an den Start geht.

Allgemein sind Brettspiele zu beliebten Videospielen ja lange keine Ausnahme mehr, sondern eher ein Trend. So gibt es auch jeweils analoge Versionen von Horizon: Zero Dawn, Cyberpunk 2077 und zuletzt auch Elden Ring.

Wie sieht es da bei euch aus? Legt ihr das Gamepad ab und zu für ein Brettspiel beiseite?