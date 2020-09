Neues The Last of Us-Spiel angekündigt: Brettspiel-Umsetzung kommt

Heute steigt der alljährliche The Last of Us Day (vorher: Outbreak Day). Doch bevor es um 18 Uhr deutscher Zeit mit reichlich neuen Infos zum Action-Adventure von Naughty Dog losgeht, wurden bereits seitens der Entwickler allerhand coole Neuigkeiten geteilt.

So gibt es nicht nur ein frisches Gratis-Theme für die PS4, auch wurde eine Brettspiel-Umsetzung der Geschichte rund um Ellie und Joel angekündigt. (via Naughty Dog)

The Last of Us-Brettspiel von Bloodborne & God of War-Team

Wer sich in der Brettspielwelt auskennt, für den dürfte das Team hinter der analogen Umsetzung ein Begriff sein. Das Spiel stammt nämlich von Cool Mini or Not (kurz: CMON), die bereits Bloodborne: The Board Game und God of War: The Card Game entwickelt haben.

Jetzt widmet sich das Team einer Tabletop-Umsetzung von The Last of Us. Ob damit lediglich die Inhalte des Erstlings oder auch The Last of Us Part 2 gemeint sind, ist derweil noch unklar. Fest steht aber, dass sich das Spiel bereits in der Entwicklung befindet.

Weitere Infos zum Brettspiel sind derweil leider noch nicht bekannt. Ein offizielles Statement auf CMON.com soll aber bald für mehr Klarheit sorgen.

Enthüllt der The Last of Us Day den Multiplayer-Modus?

Bereits Anfang August wurde ein kurzer Clip aus dem eigenständigen Multiplayer-Modus von The Last of Us Part 2 enthüllt. Im TLoU2-Subreddit wird daher spekuliert, dass heute die offizielle Bestätigung seitens der Entwickler folgt. Da Naughty Dog bereits vor dem Event heute Abend viele coole Neuigkeiten enthüllt hat, können wir es uns sehr gut vorstellen, dass am Abend eine große Ankündigung wie die von Factions 2 folgt.

Kommt das PS5-Remaster? Auch der Reveal von The Last of Us 2 für die PS5 ist denkbar: Viele Fans wünschten sich ein dediziertes PS5-Remaster von TloU 2 schon vor dem PS4-Launch des Action-Adventures. Ausgeschlossen ist es nicht, dass uns in Zukunft eine technisch verbesserte Version im Stile von Marvel's Spider-Man Remastered ins Haus steht. Und die würde sich direkt zum Launch der PS5 am 19. November natürlich anbieten. Natürlich ist das reine Spekulation und nicht offiziell bestätigt.

Welche Ankündigung erwartet ihr für den The Last of Us Day heute Abend und ist das Brettspiel etwas für euch?