Bei Minute 28:54: The Last of Us-Fans glauben, in Folge 9 Abby entdeckt zu haben

In The Last of Us 2 spielt Abby eine wichtige Rolle und Fans denken, sie schon im Finale der HBO-Serie zu sehen.

Die HBO-Verfilmung von The Last of Us als Serie darf getrost als voller Erfolg bezeichnet werden. Die erste Staffel ist mit einem krönenden Abschluss zu Ende gegangen, in dem Joel das komplette Firefly-Krankenhaus auseinander nimmt. Eine Person kann ihm entkommen, die wir nur schemenhaft zu sehen bekommen: Viele Fans halten diese Figur für Abby aus The Last of Us 2.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!!

The Last of Us-Finale: War dieser Schatten hier wirklich Abby?

Darum geht's: Am Schluss des ersten The Last of Us und im Finale der ersten Staffel erleben wir einen dramatischen Höhepunkt. Joel tötet sich quer durch das Firefly-Krankenhaus und das kommt in der Serie nochmal eine ganze Spur unangenehmer rüber als im Spiel.

Wer flieht hier, Abby? Wenn ihr die neunte und letzte Episode genau bei Minute 28:54 anhaltet, seht ihr einen Schatten vor Joel fliehen. Die Person schafft es, ihm zu entkommen.

Weil die Statur einigermaßen ähnlich aussieht und der Mensch vielleicht auch eine Art Zopf trägt (und es einfach zu gut passen würde), glauben viele Fans, dass es sich bei diesem Schatten um Abby handeln könnte.

Abby spielt im zweiten Teil der Spiele-Reihe eine extrem wichtige Rolle. Welche genau, werden wir hier nicht verraten. Wenn ihr das Spiel schon kennt, wisst ihr natürlich, wovon hier die Rede ist – und wie wichtig Abby ist. In diesen Szenen könnte sie als Teenagerin zu sehen sein.

Die Anwort lautet: Nein. Mittlerweile wissen wir aber, dass das hier definitiv nicht Abby sein soll. Das erklärt zumindest Neil Druckmann im Kinda Funny-Screencast zum Staffel-Finale. Er setzt dieser Spekulation schlicht ein Ende und erklärt, dass die Fans falsch liegen.

Aber in Staffel 2 taucht die echte Abby dann mit Sicherheit auf. Alles, was wir bisher über die nächste The Last of Us-Season wissen, lest ihr in diesem GamePro-Überblick:

The Last of Us Serie Staffel 2: Alle Infos und Gerüchte zu Start, Cast, Story und mehr von Linda Sprenger

Abby taucht aber durchaus im Staffelfinale auf – nur ganz anders und indirekt

Cameo-Auftritt der Schauspielerin: Neben Ashley Johnson (Ellie) als Anna, Ellies Mutter oder Troy Baker (Joel) und Merle Dandridge als Marlene kehrt auch Laura Bailey in der Serie zurück.

In The Last of Us 2 spricht und verkörpert sie Abby, aber in der HBO-Serie taucht sie nur ganz kurz und anders auf. Aber sie ist definitiv zu sehen, wenn auch nur hinter einer Maske.

Richtig: Als Krankenschwester beziehungsweise OP-Hilfe. Hinter einer dieser OP-Masken verbirgt sich Laura Bailey, die wir als Abby kennen gelernt haben.

Was zu diesem wirklich höchst amüsanten Tweet und Bild geführt hat – zumindest für alle, die wissen, wie es im Sequel weitergeht und wie diese Szene mit The Last of Us 2 sowie Abby zusammen hängt:

Spielt sie Abby in Staffel 2? Das steht noch nicht fest. Aber immerhin scherzt Neil Druckmann, Laura Bailey habe ja eine Maske getragen. Dementsprechend könnte sie später in der Folge-Staffel natürlich auch immer noch in allen möglichen anderen Rollen auftauchen.

Dachtet ihr auch, dass das Abby ist? Findet ihr, Laura Bailey sollte Abby auch in Staffel 2 der Serie spielen?