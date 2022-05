The Last of Us, God of War und Co.: So sehen unsere liebsten Videospiele als Retro-Comic aus

Der Künstler Mark Scicluna dürfte nicht jedem von euch ein Begriff sein, doch seine Werke kennt ihr wohl alle. Vor einigen Jahren arbeitete er nämlich als Senior Illustrator bei Rockstar Games. So hat er beispielsweise an GTA 5, Red Dead Redemption 2 und Bully gearbeitet.

Mittlerweile haben sich Rockstar Games und Scicluna getrennt. Doch auch nach der Beendigung der Zusammenarbeit geht Scicluna nach wie vor seiner Passion nach und zeichnet Videospiele. Allerdings nicht so, wie wir es von ihm gewohnt sind.

Kratos, Aloy und mehr im Comic-Stil

Was zeichnet er? Auf Twitter postet Scicluna seine neusten Werke. Dabei handelt es sich um die Titelbilder von fiktionalen Comicheften, die an bekannte Videospiele angelehnt sind. So zeigt ein Cover im Stil alter Comics beispielsweise Kratos und Atreus aus God of War, wie sie einen Draugr bekämpfen:

Auf den anderen Covern sind Aloy aus Horizon Forbidden West, Joel aus The Last of Us und Arthur Morgan aus Red Dead Redemption abgebildet. Die Zeichnungen sehen durch eingearbeitete Risse schon abgenutzt und wie echte Comichefte aus. Auch die Schriftart und die Farbgebung verraten, dass es sich um ältere Zeichnungen handeln soll.

Gibt es noch mehr solcher Cover? Da Scicluna seine Werke nicht alle in einem Tweet unterbringen kann, hat er eine Internetseite eröffnet, in der ihr seine anderen Zeichnungen bestaunen könnt. Dazu zählen beispielsweise Crash Bandicoot, Ghost of Tsushima und Uncharted. In einem Comic zu The Last of Us hat der Künstler sogar Actionfiguren eingearbeitet.

Was Rockstar Games aktuell treibt, erfahrt ihr auf GamePro:

Rockstar hat neue Pferde im Rennstall

Bislang warten Fans sehnsüchtig auf die Nachfolger der größten Blockbuster. Das Unternehmen hat bereits angedeutet, dass Red Dead Redemption 3 auf jeden Fall kommen wird, ein Erscheinungsdatum nannte es jedoch nicht.

Zu GTA 6 ist bislang ebenfalls nur bekannt, dass es sich in der Entwicklung befindet. Allerdings gibt die Gerüchteküche hier schon einiges mehr her: So gibt es Hinweise auf das Setting und den Hauptcharakter des Spiels. Alle Gerüchte haben wir euch in einer GamePro-Übersicht zusammengefasst.

Von welchem Videospiel würdet ihr euch gerne mal eine Comicreihe wünschen?