Endlich! GTA 6-Reveal steht angeblich schon bald an

Schon seit Jahren fragen sich die meisten Rockstar-Fans: Wann erscheint endlich GTA 6? Darauf haben wir noch immer keine Antwort, doch nachdem das Spiel vor wenigen Wochen endlich offiziell bestätigt wurde, könnte es mit dem Reveal-Trailer jetzt schneller gehen als gedacht. Das deuten zumindest zwei Insider an, die gute Verbindungen zu dem Studio pflegen.

GTA 6-Trailer schon im Sommer?

Die Gerüchte beruhen auf einem Tweet von KRYPTO9095, einem Influencer und Content-Creator mit fast zwei Millionen Abos auf Youtube. „GTA 6 kommt“, heißt es in dem Post kryptisch. Nun, das wissen wir ja bereits, doch vermutlich soll damit angedeutet werden, dass wir bald Material zu dem Titel zu sehen bekommen. Diese Annahme bestätigt ein anderer Insider, El NitrO 56: Unter dem Tweet schreibt er, dass es sehr bald einen ersten Trailer zu GTA 6 geben wird (via Gamerant).

Was ist dran an den Gerüchten? Vielleicht mehr, als ihr im ersten Moment denkt. In Insider-Kreisen schwirrt momentan das Gerücht herum, sowohl KRYPTO9095 als auch El NitrO 56 könnten an der Produktion von GTA 6 in irgendeiner Weise beteiligt sein – eventuell hat Rockstar den beiden jeweils eine kleine Nebenrolle verschafft. Bestätigt ist das aber nicht, also genießt die Aussagen vorerst mit Vorsicht.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Infos zum Stand von GTA 6:

Wie wäre es mit dem Summer Games Fest? Sollten die Gerüchte tatsächlich stimmen, stellt sich die Frage, in welchem Rahmen wir den Trailer präsentiert bekommen. Vielleicht stellt er ja am 9. Juni das Highlight des diesjährigen Summer Games Fest dar, so wie im vergangenen Jahr Elden Ring. Allerdings könnte Rockstar auch mit einem eigenen Event genug Aufmerksamkeit generieren.

Leaks und Gerüchte zu GTA 6 häufen sich

Der Release könnte trotzdem noch in weiter Ferne liegen: Allerdings, selbst wenn wir in den kommenden Monaten einen Trailer zu sehen bekommen, wird GTA 6 wohl kaum in naher Zukunft erscheinen. Etliche Beispiele zeigen, dass zwischen einem Reveal und dem Release viele Jahre liegen können. Aber zumindest die Produktion soll inzwischen auf Hochtouren laufen.

High-End-Technologie: Laut einer anderen Quelle ist Rockstars hauseigene Engine für GTA 6 ihrer Zeit weit voraus. Was genau das bedeutet, bleibt abzuwarten, doch das Studio scheint ihre Ansprüche an das Franchise nicht niedriger zu halten also noch bei GTA 5. Spätestens der versprochene Trailer wird uns zeigen, ob sich das Warten gelohnt hat.

Glaubt ihr, ein Trailer zu GTA 6 im Sommer ist realistisch?