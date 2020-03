GTA 6 - Release, Gameplay, Städte & mehr: Alle Leaks & Gerüchte

GTA 6 kommt irgendwann. So viel sollte aufgrund des langanhaltenden Erfolgs von GTA 5 und GTA Online sicher sein. Offizielle Infos zum Release, zum Gameplay und zu weiteren Eckdaten, die den neuen Serienteil betreffen, hält Rockstar momentan aber noch zurück. Deshalb müssen wir uns aktuell durch einen dichten Gerüchte-Dschungel schlagen, in dem so manch infodurstiger Fan schnell die Orientierung verlieren könnte. In diesem Artikel sammeln wir alle bisherigen Gerüchte und angeblichen Leaks zu GTA 6 für euch.

Nichts ist offiziell bestätigt: Alle folgenden Angaben zu GTA 6 sind nicht offiziell bestätigt, weshalb ihr sie mit Vorsicht genießen solltet. Die dazugehörigen Einschätzungen von GamePro basieren lediglich auf Spekulation.

GTA 6-Release: Gerüchte zum Erscheinungsdatum

Wann erscheint GTA 6? Diese Frage dürfte aktuell wohl die meisten Fans der Action-Reihe unter den Nägeln brennen, schließlich liegt der ursprüngliche Release des letzten Serienablegers, GTA 5, schon fast 7 Jahre zurück. Einschätzungen dazu gab es in der Vergangenheit bereits mehrere, unter anderem vom Analysten Alex Giaimo, laut dem der Release von GTA 6 noch in weiter Ferne liege.

Release nicht vor 2021? Laut Giamo erscheint das Spiel nicht vor dem Beginn des Fiskaljahres 2022, komme also frühestens im April 2021 auf den Markt. Der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter ging Anfang 2018 ebenfalls vom Jahr 2021 als frühesten Release-Zeitraum aus. Eine Veröffentlichung nach 2022 sei ihm zufolge sogar wahrscheinlicher.

GamePros Einschätzung zum Release

Aktuell halten wir einen Release von GTA 6 im Jahr 2022 für sehr wahrscheinlich. Der Grund? Zwischen Ankündigung und Erscheinungstermin vergangener großer Rockstar-Titel lagen in den meisten Fällen mindestens zwei Jahre. Gehen wir davon aus, dass sich Rockstar an diese Tradition hält und GTA 6 im Jahr 2020 ankündigt, dann wäre ein Release im Jahr 2022 denkbar. Eine genauere Einschätzung zum GTA 6-Release findet ihr bei den Kollegen von der GameStar.

GTA 6-Ankündigung: Gerüchte zum Reveal-Trailer

Kommt der Ankündigungs-Trailer im Oktober? Wenn es um den Ankündigungs-Termin von GTA 6 geht, dann klammern sich Fans aktuell an jeden noch so kleinen Info-Strohhalm den sie finden können. Ein vermeintliches Easter Egg in GTA 5 soll auf den 5. Oktober 2020 als Datum für die GTA 6-Ankündigung deuten.

GamePros Einschätzung zur Ankündigung

Am vermuteten Ankündigungs-Datum könnte sehr wohl etwas dran sein. Rockstar hat einen klaren Lieblingsrelease-Zeitraum für den Release von Trailern zu RDR und GTA, nämlich den Herbst.

GTA 5-Debüt-Trailer - Veröffentlichung: 2. November 2011

Zweiter Trailer zu GTA 5 - Veröffentlichung: 14. November 2012

Red Dead 2-Debüt-Trailer - Veröffentlichung: 20. Oktober 2016

Zweiter Trailer zu Red Dead 2 - Veröffentlichung: 29. September 2017

Es ist also gut möglich, dass wir uns tatsächlich bis zum ersten GTA-Trailer bis Oktober 2020 gedulden müssen.

Erscheint GTA 6 nicht mehr für PS4 & Xbox, sondern für PS5 & Series X?

In der Vergangenheit heizten bereits mehrere Stellenanzeigen von Rockstar die Gerüchte um eine Umsetzung von GTA 6 für PS5 und Xbox Series X an. Im November 2019 berichteten wir beispielsweise von einer Jobanzeige für einen Animation Systems Programmer, der an "fortgeschrittenen Animationen für große, Charakter-basierte Open World-Spiele" arbeiten soll. Im Listing ist von "Next Generation Hardware" die Rede, also PS5 und Series X.

GamePros Einschätzung zu GTA 6 für PS5/Series X

Basierend auf unseren Einschätzungen zum Release von GTA 6 ist ohnehin davon auszugehen, dass der neueste Ableger der Action-Reihe für die PS5 und Xbox Series X aufschlägt. Beide Next Gen-Konsolen sollen Ende 2020 erscheinen, und wenn GTA 6 frühestens erst 2022 kommt, dann logischerweise für Sonys und Microsofts Konsolenflaggschiffe.

GTA 6-Setting: Gerüchte zur Map & den Städten und Orten

Kehren wir nach Vice City zurück? Gerüchte zum GTA 6-Setting gab es in der Vergangenheit ebenfalls bereits mehrere. Ein Städte-Name fiel dabei verdächtig oft: Vice City. Die von Miami inspirierte Stadt, die wir bereits im gleichnamigen GTA-Ableger aus dem Jahr 2002 unsicher machten.

Spielt GTA 6 zudem in Südamerika? Wenn die Quellen von The Know Recht behalten, können wir in Grand Theft Auto 6 zwischen Vice City und Südamerika hin- und herreisen. Das deutet auf eine enorm umfangreiche Spielwelt hin, auch wenn hier nicht spezifiziert wurde, wo genau wir in Südamerika unterwegs wären.

GamePros Einschätzung zum Setting

Seit der PS2-Ära spielte kein weiterer GTA-Ableger in Vice City, was eine Rückkehr der Stadt in GTA 6 tatsächlich sehr wahrscheinlich macht, sofern sich die Entwickler an ihren bisherigen Schauplatz-Turnus halten:

GTA - Liberty City, San Andreas, Vice City

GTA 2 - Anywhere City

GTA 3 - Liberty City

GTA Vice City - Vice City

GTA San Andreas - San Andreas

GTA 4 - Liberty City

GTA 5 - San Andreas

Wer mitzählt, dem wird auffallen, dass die von Miami inspirierte Metropole tatsächlich wieder einmal an der Reihe sein müsste.

Dass Rockstar in GTA 6 nicht nur eine einzige Stadt als Open World-Spielplatz bereitstellt, ist ebenfalls gut möglich. Schon GTA 5 spielte nicht nur in Los Santos, sondern ließ uns außerdem im Umland (San Andreas) herumtoben. Vielleicht verfrachtet uns das neue Spiel ja wirklich zusätzlich noch nach Südamerika, aber wir werden sehen.

Auch wenn vieles dafür spricht: Garantiert ist Vice City als Stadt für den nächsten Teil damit natürlich nicht, vielleicht denkt sich Rockstar ja ein komplett neues Setting aus:

GTA 6-Hauptcharakter: Gerüchte zu spielbarer Frau

Gerüchte zur weiblichen Hauptfigur: Führt GTA mit dem sechsten Serienteil eine Frau als spielbaren Hauptcharakter ein? Gerüchte und Spekulationen dazu existieren schon seit vielen Jahren. Im März 2018 berichteten wir beispielsweise von einem Bericht von The Know, laut dem eine spielbare Heldin in GTA 6 real werden soll.

GamePros Einschätzung zur Heldin

Eine Frau als Hauptcharakter für GTA 6 halten wir für nicht ganz unwahrscheinlich. Dabei können wir uns an alte Aussagen von Rockstar klammern: Dan Houser, der Rockstar mittlerweile verlassen hat, erklärte schon 2013 in einem Interview mit The Guardian, dass eine weibliche Protagonistin nicht ausgeschlossen sei.

Für GTA 5 habe das nicht gepasst, sich nicht organisch angefühlt und nicht die geplanten Themen berührt. Aber generell denke Rockstar immer darüber nach, vielleicht auch eine weibliche Hauptfigur einzuführen. Housers damalige Aussagen sind keine Garantie dafür, dass wir in GTA 6 wirklich eine Heldin bekommen, aber immerhin lassen sie darauf hoffen.

GTA 6-Gameplay & -Story - Gerüchte zu Spielfeatures & Handlung

Umfangreiche Infos zur angeblichen Story von GTA 6 und den angeblichen spielerischen Neuerungen stammen von einem User namens "JackOLantern1982", der "Freunde" habe, die bei PC Gamer und Kotaku gearbeitet hätten.

Seine Angaben zum Gameplay:

Das Wetter stehe "stark im Fokus". Es gebe Hurricanes, Überflutungen und mehr

Gebäude und Fahrzeuge "verändern sich im Laufe der Zeit". Ältere Autos sollen beispielsweise teurer werden. GTA 6 biete ein "Next-Level-Wirtschaftssystem"

Der Aufbau eines Drogenimperiums soll mechanisch GTA Vice City Stories ähneln, aber größer ausfallen. "Viel größer". "Denkt an das System in GTA Online und stuft es auf 10 auf. Da habt ihr es", schreibt der Reddit-User.

Ähnlich wie in RDR 2 können wir wohl nur Waffen am Körper tragen

Unser eigenes Auto funktioniere ähnlich wie unser Sattel in RDR 2. Man könne u.a. Waffen und Ausrüstung im Kofferraum lagern.

Seine Angaben zur Story:

Wir starten angeblich als aufstrebender Möchtegern-Drogenbaron "Ricardo", der anfangs als Kokainschmuggler zwischen Vice City und der neuen Stadt in Südamerika agiert. Im Laufe der Story sollen wir die ganz großen Drogenbosse kennenlernen und so die Gangster-Karriereleiter hinaufsteigen.

Ein zweiter Charakter "Kacey" sei ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.

Zudem tauche ein junger Martin Madrazo (bekannt aus GTA 5 und GTA Onine) sowie sein Vater im Spiel auf. Für die Madrazos sollen wir einige Missionen erledigen, uns beispielsweise mit anderen Gangs anlegen.

GTA 6 sei in den 1970ern und 1980ern angesiedelt, dazu soll es einen passenden Soundtrack geben

Story sei stark von der Netflix-Serie Narcos inspiriert

Es gebe eine Kapitel-Struktur wie in RDR 2

GamePros Einschätzung zu den Gameplay-Gerüchten

Natürlich fällt es schwer, eigene Einschätzungen zur Story sowie zu spielerischen Neuerungen abzugeben, weil Rockstar hier den größten Spielraum hat. Dass sich der nächste Ableger um Drogenschmuggel drehen könnte, erscheint zumindest im Zusammenhang mit Vice City und Südamerika als Setting denkbar.

Die obigen Angaben von JackOLantern sind aber sehr wahrscheinlich Quatsch: Kurz nachdem das Gerücht im Juli 2019 die Runde machte, meldete sich der bekannte Branchen-Insider und Journalist Jason Schreier via Twitter zu Wort, der den angeblichen Leak sogar als Fake bezeichnet. Natürlich sollten wir die Aussagen des Journalisten nicht als Bestätigung ansehen, sie sollten uns aber zunehmend skeptisch gegenüber den angeblichen Infos zu GTA 6 stimmen.

Aber skeptisch sollt ihr ohnehin bei all den hier aufgeführten Infos sein. Wie bereits erwähnt handelt es sich hier nur um Gerüchte und keinesfalls um offiziell bestätigte Infos von Rockstar. Wird sind sehr gespannt, was davon in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren bestätigt wird und was nicht. Die Vorfreude auf GTA 6 ist jedenfalls groß.

Wie sieht euer Wunsch-GTA 6 aus und welche Gerüchte sollten sich lieber als falsch herausstellen?