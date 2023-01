Tippt mal The Last of Us in Google ein und schaut, was passiert

Nachdem Fans ungeduldig auf die Serienadaption zu The Last of Us gewartet haben, ist letzte Woche endlich die Pilotfolge erschienen. Seit gestern in den (sehr) frühen Morgenstunden ist auch die zweite Episode verfügbar. Folglich wird auf Google viel nach dem Titel gesucht – und für alle, die ihn dort eintippen, gibt es jetzt eine kleine "nette" Überraschung.

Pilziges "Easter Egg"

Ihr könnt natürlich selbst ausprobieren, was passiert, wenn ihr den Serien-, beziehungsweise Spieletitel in die Suchmaschine eingebt, aber natürlich verraten wir euch auch hier, was gemeint ist. Neben den Suchvorschlägen im Dropdown-Menü taucht nämlich nach einigen Momenten ein kleines rotes Icon mit einem Pilz auf.

Gut, der sieht eher aus wie ein Fliegenpilz, aber klickt ihr ihn an, dann breiten sich auf eurem Bildschirm fiese Ranken aus, also genau wie in der Serie. Zunächst schieben sich nur ein paar Triebe von unten in euer Browser-Fenster, aber spammt doch einfach mal die Maustaste und lasst das ganze Fenster unter ekelhaften Auswüchsen verschwinden.

Keine Sorge, falls ihr unter all dem Gewucher wieder was sehen wollt, könnt ihr einfach auf das Kreuz klicken. Damit setzt ihr dem Spuk sofort ein Ende, selbst wenn ihr vorher sehr oft geklickt habt.

Hier seht ihr, wie es aussieht, wenn die Suchmaschine ziemlich stark "eingerankt" ist:

Infos zur Serie

Die neun Serienfolgen erscheinen übrigens immer wöchentlich bei Sky/Wow, jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag. Alle Termine findet ihr in unserem Übersichtsartikel. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in künftigen Episoden erwartet, bietet dieser Teaser:

1:08 The Last of Us - Neuer Teaser zeigt, was euch in den nächsten Folgen erwartet

Die HBO-Serie orientiert sich sehr stark an der Videospielvorlage, bringt aber auch einige neue Aspekte oder ergänzende Szenen mit. Linda, die das Spiel in- und auswendig kennt, verrät euch in ihrer Kolumne, warum sie das so spannend findet. In meiner Kolumne erfahrt ihr dagegen, warum mich (Samara) der Wechsel von den Pilzsporen im Spiel zu Ranken in der Serie in Folge 2 nicht überzeugt hat.

Wie gefällt euch dieses pilzige kleine Google-Easter Egg?