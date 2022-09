The Last of Us Part 1 macht euch die Platin-Trophäe noch leichter als im Original

Schon im originalen The Last of Us war die Liste der Trophäen recht überschaubar: Insgesamt 24 Stück mussten wir uns dort verdienen, um Platin zu erreichen. Im Remake The Last of Us Part 1 sind es zwar mit insgesamt 29 Trophäen fünf mehr, dennoch ist die Platin hier um einiges leichter als im Original. Wir geben euch einen Überblick über alle Trophäen des Spiels.

The Last of Us Part 1 kommt ohne skillbasierte Trophäen

Ein Großteil der Trophäen im Remake stimmt mit denen von The Last of Us überein. Wo die Trophäen aus Left Behind im Original aber noch einzeln gewertet wurden, sind sie hier mit denen des Hauptspiels verbunden. Ihr müsst den knapp zweistündigen DLC also beenden, wenn ihr euch Platin sichern wollt. Dafür ist Left Behind aber auch automatisch im Spiel enthalten und muss nicht extra gekauft werden.

Keine Trophäen für Schwierigkeitsgrade: Den wohl größten Unterschied, wie lange ihr für die Platin braucht, macht dabei der Wegfall der Trophäen für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Im Original musstet ihr das Spiel mindestens dreimal beenden – erst auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, dann auf "Überlebender", dann nochmal auf "Überlebender +" – diese Einschränkung fällt im Remake weg. Ihr könnt es auf jedem beliebigen Schwierigkeitsgrad beenden, da es nur noch eine Trophäe für den Abschluss des Spiels gibt.

Kein Multiplayer: Auch die Trophäen für die Multiplayer-DLCs fallen weg, da die DLCs nicht im Remake enthalten sind. Sie waren bereits im Original nicht für die Platin-Trophäe nötig.

Was sich im Remake alles verbessert hat, könnt ihr im Test-Video sehen:

Das sind alle Trophäen von The Last of Us Part 1

Insgesamt gibt es 1 x Platin, 7 x Gold, 7 x Silber und 14 x Bronze in The Last of Us Part 1.

Platin

Es darf nicht umsonst sein: Sammle alle Trophäen

Gold

Um jeden Preis: Schließe Part 1 ab.

Schließe Part 1 ab. Geh nicht: Schließe Left Behind ab.

Schließe Left Behind ab. Suche nach dem Licht: Finde alle Firefly-Anhänger.

Finde alle Firefly-Anhänger. Ertragen und Überleben: Sammle alle Comics.

Sammle alle Comics. Chroniken: Finde alle Notizen und Artefakte.

Finde alle Notizen und Artefakte. Kennenlernen: Nimm an allen freiwilligen Gesprächen teil.

Nimm an allen freiwilligen Gesprächen teil. Mehr hab ich nicht: Überlebe alle Witze von Ellie.

Silber

Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt: Finde alle Trainingsbücher.

Finde alle Trainingsbücher. Kampfbereit: Verbessere eine Waffe vollständig.

Verbessere eine Waffe vollständig. Super-Türöffner: Brich alle verschlossenen Türen mit Messern auf.

Brich alle verschlossenen Türen mit Messern auf. Aufs Schlimmste vorbereitet: Finde alle Werkbänke.

Finde alle Werkbänke. Klebrige Finger: Öffne alle Safes.

Öffne alle Safes. Werkzeug für alles: Finde alle Werkbank-Werkzeuge.

Finde alle Werkbank-Werkzeuge. Aufbauen und dann zerstören: Verbessere jede Nahkampfwaffe und mache sie dann kaputt.

Bronze

Gefallener Firefly: Finde einen Firefly-Anhänger.

Finde einen Firefly-Anhänger. Selbsthilfe: Finde ein Trainingsbuch.

Finde ein Trainingsbuch. “Savage Starlight”-Fan: Finde einen Comic.

Finde einen Comic. Voll ausgerüstet: Stelle jeden Gegenstand her.

Stelle jeden Gegenstand her. Im Gedenken: Nimm Franks Notiz, nachdem sie weggeworfen wurde.

Nimm Franks Notiz, nachdem sie weggeworfen wurde. Licht aus: Schalte getarnt den Scheinwerfer-Generator in Pittsburgh aus.

Schalte getarnt den Scheinwerfer-Generator in Pittsburgh aus. Voll Wasser: Bewältige die Kanalapparatur mit Henry und Sam.

Bewältige die Kanalapparatur mit Henry und Sam. Hängen lassen: Lass Ellie nach guter Arbeit hängen.

Lass Ellie nach guter Arbeit hängen. Wer ist ein braver Junge?: Streichle Hund Buckley.

Streichle Hund Buckley. Niemand ist vollkommen: “Jak X” in “Left Behind” gespielt

“Jak X” in “Left Behind” gespielt Steinwurfchampion: Gewinne den Steinwurfwettbewerb

Gewinne den Steinwurfwettbewerb Angel Knives: Besiege Blackfang, ohne getroffen zu werden.

Besiege Blackfang, ohne getroffen zu werden. Talent: Gewinne den Wasserpistolenkampf.

Gewinne den Wasserpistolenkampf. Lebendiger Köder: Locke einen Infizierten mit Steinen und Flaschen, damit er einen Menschen angreift.

Könnt ihr Trophäen verpassen? Grundsätzlich ist keine Trophäe verpassbar, da ihr über die Kapitelauswahl in alle bereits gespielten Kapitel von The Last of Us Part 1 springen könnt. Allerdings solltet ihr einen manuellen Save im letzten Kapitel des Spiels erstellen. Ladet ihr nämlich auf einem Speicherplatz ein früheres Kapitel, könnt ihr dort nicht mehr auf die späteren Kapitel zugreifen.

