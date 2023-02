The Last of Us: Schnappt euch Part 1 für PS5 jetzt günstig im Angebot der Woche

The Last of Us Part 1 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das im September 2022 erschienene PS5-Remake des ursprünglich für PS3 erschienenen Action-Hits bekommt ihr 25 Prozent günstiger und somit für 59,99€ statt 79,99€. Auch die Digital Deluxe Edition gibt es im Angebot, nämlich statt 89,99€ für 69,29€:

Falls ihr bislang nur eine PS4 besitzt, könnt ihr stattdessen zu The Last of Us Remastered greifen, das es zum halben Preis und somit für nur 9,99€ im Angebot gibt. Alle drei Versionen enthalten neben dem Hauptspiel übrigens auch den DLC Left Behind. Die Deals gelten noch bis 1 Uhr morgens am 16. Februar.

Was bietet The Last of Us Part 1?

11:56 The Last of Us Part 1 - Das Remake ist ein technischer, aber kein spielerischer Meilenstein

Neue Technik: Anders als bei dem PS4-Remaster handelt es sich bei The Last of Us Part 1 für die PS5 um ein richtiges Remake auf neuer technischer Grundlage. Dadurch kann es die technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration richtig ausnutzen und unter anderem durch zahlreiche neue Details sowie durch neue Licht- und Partikeleffekte die ohnehin schon packende Inszenierung des Originals noch atmosphärischer gestalten.

Höhere Auflösung & neue Modi: Daneben bekommt ihr natürlich auch eine höhere Auflösung und Framerate geboten. Ihr könnt euch entscheiden zwischen 4K-Auflösung bei 30 bis 40 fps und dynamischer, zwischen 1440p und 4K schwankender Auflösung bei stabilen 60 fps. Außerdem bekommt ihr als Extras noch ein paar neue Modi wie zum Beispiel einen Permadeath- und einen Speedrun-Modus spendiert.

Nah am Original: Am Gameplay und der Story ändern all diese technischen Verbesserungen und kleinen Extras natürlich nichts. Spielerisch bietet The Last of Us nach wie vor eine gut funktionierende Mischung aus Schleichen, Schießen und Erkundung. Seinen Status als Klassiker des Action-Genres hat es sich aber vor allem durch seine spannende und emotionale Geschichte und seine komplexen und zwar sympathischen, aber keineswegs makellosen Charaktere verdient.

Mehr über The Last of Us Part 1 könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

188 19 Mehr zum Thema The Last of Us Part 1 im Test: Die beste Version eines PlayStation-Meisterwerks