The Last of Us Part 3 wieder mit Abby? Schauspielerin Laura Bailey wäre begeistert

Obwohl noch kein offizieller Nachfolger für The Last Of Us Part 2 angekündigt wurde, hat sich Schauspielerin Laura Bailey jetzt zu ihrer Rolle Abby geäußert und erzählt, wieso sie defintiv wieder in ihre Haut schlüpfen würde.

Laura Bailey würde "definitiv" zurückkehren

Als die Synchronsprecherin kürzlich in einem Interview der Website Comic Book Movie zu ihrer sehr kontrovers aufgefassten Rolle befragt wurde, musste sie anscheinend nicht lange überlegen:

Ich würde definitv zu ihr zurückkehren. Ich weiß, es gab jede Menge Drama um ihren Charakter, aber es war eine der einflussreichsten Rollen, die ich in meinem Leben hatte. Ich würde zu 100% wieder Abby spielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Mit dem Drama meint die Synchronsprecherin die Anfeindungen und Drohungen, die sie leider nach dem zweiten Teil der Last Of Us Reihe vor allem online über sich ergehen lassen musste. Einige davon teilte sie auf Social Media und zeigte damit eine sehr hässliche Seite des Gamings.

Nichtsdestotrotz lieferte sie eine beeindruckende Darstellung im Spiel von Naughty Dog und verdiente sich so auch völlig zurecht die Trophäe für die beste Performance bei den Game Awards 2020.

Zur HBO Serie äußerte sie sich ebenfalls, die ersten Bilder sehen fantastisch aus und sie könne es kaum abwarten, mehr davon zu sehen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie und Abby irgendwann sogar selbst in einer zweiten Staffel.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Live Action Serie noch einmal ansehen, die 2023 über unsere Bildschirme flackern wird:

Eine bekannte Stimme

Egal in welchem Spielegenre ihr unterwegs seid, Laura Bailey habt ihr bestimmt schon getroffen. Es würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen all die Charakter aufzuzählen, die sie im Laufe der Jahre verkörpert hat. MJ Watson aus Marvel's Spiderman, Nadine Ross aus Uncharted 4 und The Lost Legacy sind aber wohl die bekanntesten der letzten Jahre. Außerdem spielt sie des öfteren an der Seite ihres Ehemanns Travis Willingham, beispielsweise in Marvel's Avengers als Black Widow und Thor.

Ihr aktuellstes Projekt ist dabei so frisch, dass es noch warm ist. In New Tales from the Borderlands ist sie nämlich auch als Charakter Fiona am Start.

Sie ist zudem Teil der Critical Role Crew, die mit ihren Tabletop Rollenspielen für viel Begeisterung sorgen und mittlerweile sogar eine eigene Serie auf Amazon Prime Video haben. Neben vielen weiteren Synchronsprecher*innen aus dem Gamingbereich, ist dort auch Ashley Johnson aka Ellie aus The Last of Us mit von der Partie.

Seid ihr Fans von Laura Bailey und würdet auch gern mehr von Abby sehen?