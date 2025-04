The Last of Us Season 2 startet bald: Das ist der Cast der zweiten Staffel

Kaitlyn Dever verkörpert in Staffel 2 der Last of Us-Serie Abby, eine der elementaren Figuren von Part 2.

Am 14. April 2025 startet die zweite Staffel von The Last of Us auf Sky/Wow. Dann erfahren wir endlich, wie es mit Joel und Ellie weitergeht und wie genau sich die zweite Season an die Spielvorlage (The Last of Us Part 2) hält. Mittlerweile stehen die wichtigsten Figuren und Schauspieler*innen fest. Wie in Season 1 wird es sowohl aus dem Spiel bekannte, als auch extra für die Serie geschriebene, neue Figuren geben.

Spoiler-Warnung! Es folgen Charakter-Spoiler zu den Figuren aus Season 2

Der Season 2-Cast von The Last of Us im Überblick

Joel Miller - Gespielt von Pedro Pascal

- Gespielt von Pedro Pascal Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey

- Gespielt von: Bella Ramsey Tommy Miller - Gespielt von: Gabriel Luna

- Gespielt von: Gabriel Luna Maria - Gespielt von: Rutina Wesley

- Gespielt von: Rutina Wesley Abby - Gespielt von: Kaitlyn Dever

- Gespielt von: Kaitlyn Dever Dina - Gespielt von: Isabela Merced

- Gespielt von: Isabela Merced Jesse - Gespielt von: Young Mazino

- Gespielt von: Young Mazino Isaac Dixon - Gespielt von: Jeffrey Wright

- Gespielt von: Jeffrey Wright Owen - Gespielt von: Spencer Lord

- Gespielt von: Spencer Lord Mel - Gespielt von: Ariela Barer

- Gespielt von: Ariela Barer Manny - Gespielt von: Danny Ramirez

- Gespielt von: Danny Ramirez Nora - Gespielt von: Tati Gabrielle

- Gespielt von: Tati Gabrielle Seth - Gespielt von: Robert John Burke

- Gespielt von: Robert John Burke Eugene - Gespielt von: Joe Pantoliano

- Gespielt von: Joe Pantoliano Kat - Gespielt von: Noah Lamanna

- Gespielt von: Noah Lamanna Gail (neuer Charakter, Therapeutin von Joel) - Gespielt von: Catherine O'Hara

- Gespielt von: Catherine O'Hara Hanrahan (neuer Charakter) - Gespielt von: Alanna Ubach

- Gespielt von: Alanna Ubach Elise Park (neuer Charakter) - Gespielt von: Hettienne Park

- Gespielt von: Hettienne Park Burton (neuer Charakter) - Gespielt von: Ben Ahlers

Zu ein paar wichtigen Charakteren aus dem Spiel – etwa Yara und Lev – gibt es bezüglich der Besetzung noch keine Informationen. Das kann daran liegen, dass sie für den Plot der Serie gestrichen wurden oder erst in der mittlerweile offiziell bestätigen Season 3 auftauchen – schließlich wird in der zweiten Staffel nicht der komplette Plot von Part 2 behandelt.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

Alle wichtigen Infos zur zweiten Staffel

Wenn ihr für die zweite Staffel von The Last of Us noch weitere Informationen benötigt, können wir euch auf die Sprünge helfen. In unserem großen Übersichtsartikel findet ihr neben einem Überblick über die insgesamt sieben Folgen auch Infos zur Story und dazu, wie ihr die Serie in Deutschland schauen könnt.

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel der Serie haben Sony und Naughty Dog zudem ein neues The Last of Us-Bundle angekündigt. Die Complete Edition enthält beide Spiele und ist bereits in digitaler Form erhältlich.

Wer sich das Paket physisch ins Regal stellen will, muss dagegen noch bis Juli warten. Dann erscheint eine Collector's Edition von The Last of Us Complete, die neben den Spielen auch ein Steelbook-Case, Comics sowie vier Kunstdrucke enthält.

Auf welchen Charakter in Season 2 seid ihr am meisten gespannt?