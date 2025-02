The Last of Us Season 2 - HBO enthüllt endlich einen konkreten Starttermin!

Die zweite Staffel von The Last of Us hat einen festen Termin.

Packt schonmal eure Survival-Koffer für euren Trip ins postapokalyptische Seattle: Wir wissen bereits seit Längerem, dass Joels und Ellies Abenteuer diesen April weitergeht, jetzt hat HBO endlich den konkreten Starttermin der zweiten Staffel der TV-Serie The Last of Us enthüllt – in weniger als zwei Monaten geht's los.

Wann startet die zweite The Last of Us-Staffel?

Am 13. April 2025 bei HBO Max in den USA

Was heißt das für den Start in Deutschland? Dies bedeutet für uns voraussichtlich, dass die neuen Folgen wie bereits bei Season 1 von Sonntag auf den Montag erscheinen. Somit startet The Last of Us Staffel 2 sehr wahrscheinlich am 14. April bei uns.

Wo wird die Serie in Deutschland zu sehen sein? Aktuell gibt es noch keine Angaben dazu, aber da der Deal zwischen HBO und WOW/Sky weiterhin läuft, sollte auch die zweite Staffel teil des WOW-Serien & Filme-Abos sein.

Zur Bekanntgabe des Starttermins hat HBO drei schicke neue Poster zur Serie veröffentlicht, die die drei Hauptcharaktere Ellie, Joel und Abby in den Fokus rücken und uns mit dem Satz "Every Path has a Price" (Jeder Weg hat seinen Preis) wieder auf jede Menge Schmerz und Drama vorbereiten:

Wie viele neue Episoden erwarten uns? Die zweite Staffel von The Last of Us besteht diesmal aus insgesamt sieben Folgen, in der ersten Staffel waren es noch neun.

Was euch in der zweiten Staffel der Endzeitserie erwartet, zeigt euch der untere (spoilerfreie) Trailer:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Autoplay

Das Sequel spielt 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Die jetzt 19-jährige Ellie begibt sich in der zweiten Staffel auf einen Rachefeldzug durch Seattle und gerät zwischen die Fronten zweiter verfeindeter Fraktionen: Der militanten Washington Liberation Front (WLF) und der Seraphiten-Sekte. Beide kämpfen um die Vorherrschaft in Seattle.

Dabei treffen wir auf viele neue Charaktere, unter anderem die von Kaitlyn Dever verkörperte Abby oder Dina, die von Isabela Merced gespielt wird.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Last of Us? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!