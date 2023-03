The Last of Us: Die Serie löst zum ersten Mal das Geheimnis um Ellies Immunität

Die Last of UIs-Serie enthüllt, woher Ellies Immunität kommt.

Dass Ellie kein gewöhnliches Mädchen ist, wird schon früh in The Last of Us klar: Sie ist zwar mit dem Cordyceps-Pilz infiziert, verwandelt sich aber nicht in eine der zombieartigen Infizierten. Vielmehr hat ihr Körper die Infektion mutiert, was sie nicht nur immun macht, sondern auch zur einzigen Hoffnung der Menschheit auf Heilung.

Bislang hatten die Spiele allerdings ein Geheimnis daraus gemacht, warum ausgerechnet Ellie immun ist. Die Serie liefert nun eine Antwort darauf.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel verrät Inhalte von Folge 9 der The Last of Us-Serie.

Ellie ist bereits seit der Geburt immun

Wie die neunte Folge der HBO-Serie nämlich bereits in den ersten Minuten offenbart, waren die besonderen Umstände von Ellies Geburt für ihre Immunität verantwortlich. In einem Rückblick sehen wir hier, wie Ellies hochschwangere Mutter Anna in einem Bauernhaus einige Infizierte abwehrt, während sie in den Wehen liegt.

Gerade als Ellie geboren wird, realisiert Anna, dass sie gebissen wurde. In dem Versuch, ihr Baby zu retten, schneidet sie die Nabelschnur durch – aber anscheinend nicht schnell genug, denn Spuren des Cordyceps gehen dennoch auf Ellie über.

Einige Momente davon zeigt auch der Trailer zur neuesten Folge:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Warum genau Ellie aber nicht in einen Baby-Zombie verwandelt wurde, erfahren wir erst später in der Folge, als Joel und Ellie es schließlich zu den Fireflys schaffen. Hier erklärt deren Anführerin Marlene, dass der mutierte Cordyceps seit Ellies Geburt mit ihr mitgewachsen ist.

Diese mutierte Variante produziert einen chemischen Botenstoff, der Ellie als Teil des Cordyceps identifiziert. Kommt sie also mit normalem Cordyceps in Berührung, – wie etwa in Folge 7 – wird sie vom Pilz als bereits infiziert wahrgenommen und ist damit effektiv immun. Dieser chemische Botenstoff ist es also auch, den die Fireflys replizieren wollen, um ein Heilmittel herzustellen.

Ellies Immunität hat also rein gar nichts mit dem Moment zu tun, als sie und ihre Freundin Riley gebissen wurden. Vielmehr hatte sie ihre erste Berührung mit dem Cordyceps bereits durch die ungewöhnlichen Gegebenheiten ihrer Geburt. Es ist also nicht verwunderlich, dass Ellie bislang die einzig bekannte Person ist, die jemals immun war.

Was haltet ihr von dieser Erklärung?