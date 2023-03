The Last of Us-Serie: Ellie- und Riley-Darstellerinnen sprechen über Homophobie nach der Left-Behind-Folge

Die siebte Folge der The Last of Us-Serie erzählt die Ereignisse des Left Behind-DLCs und damit Ellies Vorgeschichte. Dabei geht es nicht nur darum, wie sie infiziert wurde, sondern vor allem auch um ihre tragische Beziehung zu ihrer besten Freundin Riley. Denn die Nacht, in der Ellie ihre romantischen Gefühle zu Riley eingesteht, nimmt bekanntlich kein gutes Ende.

Im Interview haben die beiden Schauspielerinnen Bella Ramsey (Ellie) und Storm Reid (Riley) über ihre Erfahrungen mit der Folge und mit homophoben Reaktionen auf die Serie gesprochen.

Achtung, Spoiler für Folge 7 der The Last of Us-Serie!

Bella Ramsey und Storm Reid über Romanzen und homophobe Kommentare

Im Interview mit Variety haben die beiden unter anderem über die Beziehung von Ellie und Riley gesprochen, die in der Folge in dem berühmten Kuss aus dem DLC mündet. Wie Bella Ramsey dabei berichtet, sei es für beide leicht gewesen, die Chemie zwischen Ellie und Riley aufzubauen:

Das Coole daran ist, dass es einfach so nachvollziehbar ist. Wenn du einen Crush auf jemanden hast und nicht weißt "Ich weiß nicht, ob sie mich auch mögen! Ich weiß nicht, wie ich mich fühle!" Es ist so cool, wie das gezeigt und in so eine Story übersetzt wird, besonders in einer postapokalyptischen Serie. Wer hätte gedacht, dass wir uns auf zwei Teenager fokussieren, die eine komische Freundschafts-Crush-Situation verstehen müssen? [...] Wir [Ramsey und Storm, Anm.d.Red.] haben uns praktisch erst beim Filmen kennengelernt und es hat geholfen, dass wir sofort miteinander klarkamen. Wir vertrauen einander einfach und haben uns sicher gefühlt. Es war überhaupt nicht komisch.

Während die Folge bei vielen Fans der Serie und Spiele gut ankommt, gibt es auf sozialen Medien vereinzelt auch Hasskommentare besonders zur offenen, queeren Darstellung in der Serie. So wurde schon die dritte Folge, in der es um die Beziehung von Bill und Frank ging, auf IMDB review-bombed - hat also neben sehr vielen positiven Bewertungen auch ungewöhnlich viele 1-Sterne-Wertungen erhalten, die sich über die angebliche "LGBTQ-Agenda" des Spiels beschweren.

Bella Ramsey hatte bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, sich von homophoben Kommentaren nicht einschüchtern lassen zu wollen. Vielmehr freut sich der Serienstar schon jetzt darauf, die Beziehung von Ellie und Dina zu spielen:

Storm Reid ergänzt hierzu:

Ich glaube, Bella hat es vor ein paar Wochen schon perfekt gesagt: "Wenn es euch nicht gefällt, schaut es euch nicht an." Es gibt so viele andere Sachen auf der Welt, um die man sich sorgen kann. Sich darüber aufzuregen, wen jemand liebt, wirkt einfach absurd auf mich. Ich werde es nie verstehen. Ich glaube, egal was Leute sagen, die es nicht mögen, es wird viel mehr Leute geben, die es begrüßen. Viel mehr Personen, die sich repräsentiert und gesehen und gehört fühlen. Das ist, was zählt.

Hier könnt ihr euch schon mal einen Ausblick auf Folge 8 ansehen:

0:36 The Last of Us - Teaser zur nächsten Folge: In Episode 8 ist Ellie auf sich allein gestellt

So geht es mit der Last of Us-Serie weiter

Aktuell hat die erste Staffel der The Last of Us-Serie noch zwei Folgen vor sich. Wann und wo ihr die Serie in Deutschland schauen könnt, könnt ihr in unserer Serienübersicht zu The Last of Us nachschauen.

Auch eine weitere Staffel der Serie ist bereits bestätigt. Laut Aussagen von Joel-Darsteller Pedro Pascal wird es wohl auch gar nicht mehr so lange dauern, ehe die Dreharbeiten zur zweiten The Last of Us-Staffel anfangen.

Wie hat euch die Serien-Umsetzung der Beziehung von Ellie und Riley gefallen?