The Last of Us: Serien-Star Bella Ramsey freut sich drauf, die Beziehung zwischen Ellie und Dina zu spielen

Die HBO-Serienadaption zu The Last of Us feiert einen Erfolg nach dem nächsten. Die Verfilmung des ersten Spiels kommt so gut an, dass eine zweite Staffel bereits bestätigt wurde. Die soll sich dann den Ereignissen aus dem zweiten Teil widmen und damit auch der Beziehung zwischen Ellie und Dina. Darauf freut sich Bella Ramsey (Ellie) sogar jetzt schon.

Bella Ramsey ist jetzt schon aufgeregt wegen Dina und Ellie in The Last of Us Part 2

Darum geht's: Die HBO-Serie The Last of Us verfilmt in der ersten Staffel die Handlung aus The Last of Us Part 1. Eine zweite Staffel kommt sicher und dreht sich dann um die Story von TLOU 2. Dementsprechend kommt darin auch die lesbische Beziehung zwischen Ellie und Dina zum Tragen.

Bella Ramsey war beim Happy, Sad, Confused-Podcast zu Gast und hat dort über die Serie gesprochen. Dabei ging es auch um die Zukunft und die Verfilmung von Teil 2 des Spiels. Dabei gibt es einen speziellen Aspekt, den der Serien-Star besonders spannend findet:

"Um ehrlich zu sein, bin ich wirklich sehr aufgeregt wegen der Ellie-Dina-Geschichte. Ich habe einen Zusammenschnitt davon gesehen, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber jemand hat einen phänomenalen Edit nur vom Gameplay der Liebesgeschichte von Ellie und Dina erstellt. Ich freue mich wirklich drauf, das auszuspielen."

Dass Ellie lesbisch ist, wissen alle Fans eigentlich spätestens seit dem DLC Left Behind zum ersten The Last of Us. Darin küsst Ellie ihre Freundin Riley, die dem Kuss nicht abgeneigt ist. Einige Jahre später in The Last of Us Part 2 führt die ältere Ellie dann eine längere, romantische Beziehung mit Dina. Die spielt eine wichtige Rolle für die Handlung des Spiels und darf dementsprechend auch in der Verfilmung nicht fehlen.

Hier könnt ihr den neuesten Teaser zur kommenden The Last of Us-Folge sehen:

0:32 The Last of Us - Im Teaser zu Folge 5 wird es spannend

Mehr zur HBO-Verfilmung von The Last of Us:

Wann kommt Staffel 2? Das steht noch nicht fest. Es dürfte aber wohl noch eine ganze Weile dauern. Jetzt läuft erst einmal die erste Season und wenn die zweite wirklich die Fortsetzung verfilmt, müsste Ellie darin theoretisch deutlich älter sein. Ob die die Dreharbeiten hier noch eine gewisse Zeit dauern oder die Serie den Zeitsprung anders löst, wreden wir sehen.

Worauf hofft ihr bei einer Verfilmung des zweiten Teils am meisten? Was erwartet ihr noch von Staffel 1?